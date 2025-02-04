Четыре человека погибли в ДТП в Восточном Казахстане

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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 3 февраля, на Солнце было зарегистрировано шесть вспышек уровня M, одной из которых не хватило всего 10% мощности до высшего балла X.





По данным специалистов, рост активности носит глобальный характер. На это указывает увеличение числа и мощности вспышек, который происходит на обратной стороне Солнца. Индекс вспышечной активности составляет сейчас 8.7 по десятибалльной шкале, сообщает РБК со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).





Активные центры вышли сегодня на центральный меридиан, то есть находятся теперь прямо напротив Земли в области максимального воздействия", - отметили эксперты.





По прогнозам, в ближайшие двое суток на Солнце может произойти крупная вспышка уровня X.





Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.





Магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается. Во вторник, 4 февраля, возможно небольшое возмущение магнитосферы Земли. Вероятность магнитной бури 3 февраля составляет 21%, 4 февраля - 26%, 5 февраля - 12%.





Ранее заведующая учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета Новосибирского госуниверситета Альфия Нестеренко сообщила, что в феврале 2025 года на Земле ожидается повышенная геомагнитная активность из-за того, что в магнитном поле Солнца образовалась дыра, которая пропускает потоки солнечного ветра. Дыра наблюдается в прямой проекции к нашей планете. В таком случае потоки могут достичь Земли в максимально быстрое время, а их воздействие на планету окажется негативным.





По словам Татьяны Мачневой, завкафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, четких данных о влиянии магнитных бурь на здоровье человека нет, но метеочувствительные люди отмечают ухудшение самочувствия, в первую очередь это страдающие от проблем с сердечно-сосудистой системой.