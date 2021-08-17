Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1297

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ГАВАНА. 16 АВГУСТА - Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 1297, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным управления гражданской защиты республики, по меньшей мере 5,7 тыс. человек получили ранения, 3,2 тыс. из них госпитализированы. Отмечается, что власти продолжают вести поиски людей под завалами, сообщает ТАСС

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 . Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 километров. Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. В них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

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