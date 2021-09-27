ЧП на детской площадке в Уральске: ребенок пришел в сознание

УРАЛЬСК. 26 СЕНТЯБРЯ - 26 сентября врачам удалось стабилизировать состояние 9-летнего ребенка, впавшего в кому после игр на детской площадке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое в динамике с улучшением. Он вышел из комы, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Напомним , 25 сентября 9-летний ребенок, играя на детской площадке, расположенной в одном из дворов по улице Громовой, запутался в тренировочном аркане. Он был доставлен в отделение реанимации с предварительным диагнозом "удушье". В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что ребенок в коме.

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