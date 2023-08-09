ДЧС о пожаре в высотке Алматы: системы противодымной защиты были неисправны

Аварийные выходы в доме были закрыты на замок

Фото: Кадр из видео ДЧС Алматы

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Алматы. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 16-этажном доме в микрорайоне Аккент, где вчера произошел пожар, в неисправном состоянии находились системы противодымной защиты. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков.





Как рассказал Алибеков, в высотках должны работать системы защиты от дыма. Если бы эта система была в исправном состоянии, то такого сильного задымления на этажах не произошло бы.





Кроме того в неисправном состоянии находились самозакрывающиеся двери на эвакуационных незадымляемых лестницах, на них не было доводчиков. Из-за этого дым с задымленных этажей проник в незадымляемые лестничные клетки.





Также в этих домах должны быть аварийные выходы.





Они представляют собой люки, которые начиная с 5-го этажа соединяются по балкону металлической лестницей. Они были закрыты на замок. Если бы они были открыты, то с верхних этажей жители могли бы до 5-го этажа спуститься и наши пожарные даже ручными лестницами их бы эвакуировали", - сказал спикер.





Алибеков добавил, что по факту пожара заведено два уголовных дела, создана межведомственная комиссия.





Дополнено 02.08.2023, 14.30





В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали, что всего при пожаре пострадало 49 человек. В настоящее время в больнице находятся двое взрослых и 15 детей. Остальные после получения медпомощи от госпитализации отказались.





В реанимационном отделении находятся женщина 39 лет с диагнозом "кататравма, сочетанная травма, множественные переломы, ушиб обоих легких, отравление продуктами горения, травматический шок второй степени" и девушка 19 лет с диагнозом "тяжелая черепно-мозговая травма, множественные переломы".





Напомним, пожар в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент начался вечером 1 августа. Очевидцы засняли, как люди выпрыгивали из окон ЖК. Неравнодушные граждане ловили выпрыгивающих с помощью матрасов.





В ДЧС города отметили , что на пути спецмашин по проспекту Райымбека был автомобильный затор и подъезд пожарной техники был ограничен припаркованным автомашинами.





В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина погибла





Застройщик обязался восстановить квартиры.





Еще в 2008 году в компании, которая занимается консультацией в области противопожарной безопасности, сообщили , что у пожарных нет эффективных средств спасения людей с высоты.





Согласно мировой статистике, каждое высотное здание горит раз в 49 лет. Никто не может определить, в какой именно период из этих 49 лет произойдет возгорание. Но в связи с увеличением плотности застройки городов и увеличением высотных объектов статистика по количеству пожаров также увеличивается. Это высшая математика, или теория вероятности: на больший объем зданий больше вероятности возникновения кризисных ситуаций", - рассказал президент ТОО "TITUM" Юрий Цепурит.





Он подчеркнул, что гибель людей происходит в основном от распространения по зданию продуктов горения.





В период эксплуатации здания никто не задумывался о том, что существуют специальные тамбуры у лифтов, закрытие дверей которых препятствует распространению дыма по зданию в случае возникновения пожара. Вы можете зайти в любое здание, и всегда эти двери будут открыты. Люди не понимают, для чего они нужны... Необходимо повышать профессиональный уровень тех специалистов, которые помогают осуществлять контроль за выполнением норм противопожарной безопасности высотных объектов, и расширять их полномочия в вопросе требований устранения нарушений. Даже если в зданиях изначально были соблюдены все требования по противопожарной безопасности, реально в эксплуатации они не выполняются. Любая система пожаротушения требует периодического технического обслуживания", - пояснил эксперт.





Также специалист затронул проблему подъездных путей для спецмашин в случаях ЧП.





Подъезды к зданиям - это большая проблема, которая требует комплексного подхода. Это и расширение транспортного пути, и выделение земель под автомобильные стоянки. Тот же этикет на дорогах, соблюдение правил дорожного движения - все эти факторы влияют на решение данного вопроса", - добавил глава компании.