14.08.2024, 11:23 53836
Двух девушек пытались похитить в Алматы
Студентки отказались от претензий к пытавшимся их украсть знакомым
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Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы прокомментировала произошедшую в Алматы попытку кражи двух молодых девушек.
По данному факту управлением полиции Медеуского района проведена проверка. В ходе разбирательства от участниц инцидента поступило заявление о непринятии мер в отношении своих знакомых и об отсутствии к ним претензий", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Об инциденте написала в Telegram правозащитница Дина Тансари.
5 августа около 13 часов две девушки, студентки АГУ, выходили из общежития. И прямо на улице трое парней насильно посадили их в машину. Они хотели украсть девушек в Сарыагаш. Девушки кричали, просили помощи, в итоге смогли вырваться. Разбили телефон одной девушки. Пострадавшие получили множественные травмы: вывих ноги у одной и повреждены руки у другой девушки. Девочки вызвали полицию, а этих парней задержали", - написала общественница.
По ее словам, задержанных парней почти сразу отпустили. Девушки написали заявление в прокуратуру, однако по сей день ничего не происходит.
Ранее эксперт Петр Кодаш прокомментировал обычай кражи невест в интервью Kazakhstan Today. По словам юриста, за похищение человека в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.
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15.08.2024, 18:15 10291
В Алматы троллейбус врезался в остановку: пострадал пешеход
Фото: кадр из видео
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Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районе Алматы троллейбус врезался в остановку, в результате чего пострадал пешеход, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Водитель троллейбуса, следуя по проспекту Сейфуллина в южном направлении, южнее улицы Макатаева, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и пешехода, находившегося на остановке. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Алмалинского района.
Ранее в результате столкновения легковушки с автобусом в Алматы погибли два человека.
15.08.2024, 08:29 27911
70 человек эвакуировали спасатели ночью из многоэтажки в Кокшетау
Фото: скриншот из видео
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Кокшетау. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью в Кокшетау в подъезде одного из многоквартирных жилых домов на улице Жабаева произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Из-за сильного задымления огнеборцы эвакуировали 70 человек.
По причине густого едкого дыма, распространившегося на верхние этажи, силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 70 человек, из них 16 детей", - проинформировали в пресс-службе МЧС РК.
Сообщается, что после проведения дымоудаления жители вернулись в свои квартиры.
14.08.2024, 15:00 51026
Air Astana отменила рейс в Пекин из-за очередного повреждения самолета
На этот раз самолет авиакомпании повредили в аэропорту южной столицы
Фото: пресс-служба Air Astana
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Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana сообщает, что 13 августа при подготовке рейса КС 267 Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины.
Данный рейс был отменен, а пассажиры приняты на сегодняшний рейс КС 267", - сказано в сообщении авиакомпании.
В Air Astana подчеркнули, что инцидент произошел не по вине авиакомпании.
Air Astana призывает международный аэропорт Алматы не допускать такие инциденты, которые помимо нанесения материального ущерба сбивают расписание полетов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на прошлой неделе сразу четыре самолета Air Astana были повреждены в столичном аэропорту. Это привело к цепной задержке более десяти рейсов в Астане.
13.08.2024, 13:17 74896
Водитель ГАЗели спровоцировал столкновение с поездом в Акмолинской области
Фото: ДП Акмолинской области
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Столкновение ГАЗели с локомотивом произошло на 72-м километре автодороги Жаксы - Есиль - Бузулук в Акмолинской области, сообщили в департаменте полиции региона.
В полиции уточнили, что ДТП произошло по вине водителя ГАЗели, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
Водитель не пострадал.
Причинен материальный ущерб ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки". В отношении водителя составлены административные протоколы по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения) и по статье 607 КоАП РК (Нарушение правил проезда железнодорожных переездов)", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на железнодорожных переездах зафиксированы десятки вынужденных остановок поезда из-за нарушений ПДД водителями. Железнодорожники отмечают низкий уровень дисциплины водителей автомобилей.
13.08.2024, 08:46 81556
В Алматы на территории "Атакента" произошел крупный пожар в кафе, пожарные предотвратили взрыв
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 12 августа силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по адресу: улица Тимирязева, 42. Открытым пламенем горело кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС.
Сообщается, что до прибытия пожарных персонал и посетители успели покинуть кафе.
За 30 минут пожарные локализовали пожар и вынесли из огня несколько газовых баллонов.
Принятыми оперативными мерами спасли от уничтожения первый этаж кафе, летнюю террасу, четыре дизельных генератора. Вынесен один кислородный и три газовых баллона объемом 50 литров каждый. Пожар в 21.33 ликвидирован на общей площади 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС.
На месте происшествия работали более 40 сотрудников личного состава ДЧС и 11 единиц техники.
12.08.2024, 15:18 98801
Гидроцикл врезался в тюбинг на Шардаре
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Туркестан. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 8 августа на Шардаринском водохранилище гидроцикл на скорости въехал в тюбинг с людьми, сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
В результате происшествия пострадали три человека, с различными травмами они были направлены на амбулаторное лечение.
Видео с места происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как на привязанный к движущейся моторной лодке тюбинг с людьми на полной скорости влетел гидроцикл.
В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что водитель гидроцикла установлен и доставлен в полицию, водное транспортное средство отправили на штрафстоянку.
Также принимаются меры по привлечению к ответственности лиц, предоставлявших водное транспортное средство в аренду отдыхающим", - рассказали в полиции.
Начато досудебное расследование.
12.08.2024, 14:21 101351
Автобус с рабочими вылетел в кювет в Экибастузе
Погибших нет, пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь
Фото: t.me/kerekpv
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Экибастуз. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе водитель автобуса, в котором находились рабочие одного из ТОО, не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
По данным полиции, ДТП произошло на территории одного из местных ТОО.
Водитель, управляя автобусом ПАЗ, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет на земляной грунт", - сказано в сообщении ДП.
Уточняется, что в салоне автобуса находилось 24 работника ТОО. В результате ДТП погибших нет, пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь.
Фото с места ДТП опубликовал Telegram-канал Kerek.pv. В сообщении под фото говорится, что авария произошла на территории угольного разреза.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле.
12.08.2024, 11:32 96966
Сель затопил дома на побережье Иссык-Куля в Кыргызстане
Причиной потопа стали сильные ливни
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Бишкек. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сель затопил жилые дома на севере Кыргызстана, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям республики.
По данным ведомства, затоплены дороги, улицы и частные дома на участке Тогуз-Булак в Чолпон-Ате. Вышла из берегов вода в канале Жудомуш. В Чолпон-Ате затопило четыре дома, в селах Бактуу-Долоноту - девять, в Булан-Соготту - один и в Бостери - три. Кроме того, поврежден мост в дачном поселке "Кооператив строитель". Одну семью из села Бакту-Долоноту эвакуировали в безопасное место.
Создан оперативный штаб, службы гражданской защиты МЧС расчищают дренажные системы дорог и ликвидируют заторы на реках.
Напомним, 14 июля сель сошел в Ошской области Кыргызстана, в селах Толойкон и Борубай-Ата. Без вести пропали 4 человека.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?