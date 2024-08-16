14.08.2024, 11:23 53836

Двух девушек пытались похитить в Алматы

Студентки отказались от претензий к пытавшимся их украсть знакомым
Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы прокомментировала произошедшую в Алматы попытку кражи двух молодых девушек.

По данному факту управлением полиции Медеуского района проведена проверка. В ходе разбирательства от участниц инцидента поступило заявление о непринятии мер в отношении своих знакомых и об отсутствии к ним претензий", - сообщили в департаменте полиции Алматы.


Об инциденте написала в Telegram правозащитница Дина Тансари.

5 августа около 13 часов две девушки, студентки АГУ, выходили из общежития. И прямо на улице трое парней насильно посадили их в машину. Они хотели украсть девушек в Сарыагаш. Девушки кричали, просили помощи, в итоге смогли вырваться. Разбили телефон одной девушки. Пострадавшие получили множественные травмы: вывих ноги у одной и повреждены руки у другой девушки. Девочки вызвали полицию, а этих парней задержали", - написала общественница.


По ее словам, задержанных парней почти сразу отпустили. Девушки написали заявление в прокуратуру, однако по сей день ничего не происходит.

Ранее эксперт Петр Кодаш прокомментировал обычай кражи невест в интервью Kazakhstan Today. По словам юриста, за похищение человека в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.
 

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15.08.2024, 18:15 10291

В Алматы троллейбус врезался в остановку: пострадал пешеход  

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции
В Алматы троллейбус врезался в остановку: пострадал пешеход
Фото: кадр из видео
Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районе Алматы троллейбус врезался в остановку, в результате чего пострадал пешеход, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.

Водитель троллейбуса, следуя по проспекту Сейфуллина в южном направлении, южнее улицы Макатаева, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и пешехода, находившегося на остановке. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения", - проинформировали в пресс-службе.



Подчеркивается, что в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Алмалинского района.

Ранее в результате столкновения легковушки с автобусом в Алматы погибли два человека.
 
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Теги:АлматыТроллейбусАвария
15.08.2024, 08:29 27911

70 человек эвакуировали спасатели ночью из многоэтажки в Кокшетау  

Сильное задымление произошло из-за короткого замыкания электропроводки
70 человек эвакуировали спасатели ночью из многоэтажки в Кокшетау
Фото: скриншот из видео
Кокшетау. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью в Кокшетау в подъезде одного из многоквартирных жилых домов на улице Жабаева произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Из-за сильного задымления огнеборцы эвакуировали 70 человек.

По причине густого едкого дыма, распространившегося на верхние этажи, силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 70 человек, из них 16 детей", - проинформировали в пресс-службе МЧС РК.


Сообщается, что после проведения дымоудаления жители вернулись в свои квартиры.

 
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Теги:ДЧСЭвакуацияКокшетау
14.08.2024, 15:00 51026

Air Astana отменила рейс в Пекин из-за очередного повреждения самолета

На этот раз самолет авиакомпании повредили в аэропорту южной столицы
Air Astana отменила рейс в Пекин из-за очередного повреждения самолета
Фото: пресс-служба Air Astana
Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana сообщает, что 13 августа при подготовке рейса КС 267 Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины.

Данный рейс был отменен, а пассажиры приняты на сегодняшний рейс КС 267", - сказано в сообщении авиакомпании.


В Air Astana подчеркнули, что инцидент произошел не по вине авиакомпании.

Air Astana призывает международный аэропорт Алматы не допускать такие инциденты, которые помимо нанесения материального ущерба сбивают расписание полетов", - добавили в пресс-службе.


Напомним, на прошлой неделе сразу четыре самолета Air Astana были повреждены в столичном аэропорту. Это привело к цепной задержке более десяти рейсов в Астане.
 
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Теги:СамолетПовреждениеAir Astana
13.08.2024, 13:17 74896

Водитель ГАЗели спровоцировал столкновение с поездом в Акмолинской области

Водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора
Водитель ГАЗели спровоцировал столкновение с поездом в Акмолинской области
Фото: ДП Акмолинской области
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Столкновение ГАЗели с локомотивом произошло на 72-м километре автодороги Жаксы - Есиль - Бузулук в Акмолинской области, сообщили в департаменте полиции региона.

В полиции уточнили, что ДТП произошло по вине водителя ГАЗели, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Водитель не пострадал.

Причинен материальный ущерб ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки". В отношении водителя составлены административные протоколы по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения) и по статье 607 КоАП РК (Нарушение правил проезда железнодорожных переездов)", - сообщили в полиции.


Ранее сообщалось, что в Казахстане на железнодорожных переездах зафиксированы десятки вынужденных остановок поезда из-за нарушений ПДД водителями. Железнодорожники отмечают низкий уровень дисциплины водителей автомобилей.
 
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Теги:АварияЖДпереезд
13.08.2024, 08:46 81556

В Алматы на территории "Атакента" произошел крупный пожар в кафе, пожарные предотвратили взрыв  

Пожарные вынесли из огня несколько газовых баллонов
В Алматы на территории "Атакента" произошел крупный пожар в кафе, пожарные предотвратили взрыв
Фото: скриншот из видео
Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 12 августа силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по адресу: улица Тимирязева, 42. Открытым пламенем горело кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС.

Сообщается, что до прибытия пожарных персонал и посетители успели покинуть кафе.

За 30 минут пожарные локализовали пожар и вынесли из огня несколько газовых баллонов.


Принятыми оперативными мерами спасли от уничтожения первый этаж кафе, летнюю террасу, четыре дизельных генератора. Вынесен один кислородный и три газовых баллона объемом 50 литров каждый. Пожар в 21.33 ликвидирован на общей площади 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС.


На месте происшествия работали более 40 сотрудников личного состава ДЧС и 11 единиц техники.
 
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Теги:ПожарДЧСАлматы
12.08.2024, 15:18 98801

Гидроцикл врезался в тюбинг на Шардаре  

Пострадали три человека
Гидроцикл врезался в тюбинг на Шардаре
Туркестан. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 8 августа на Шардаринском водохранилище гидроцикл на скорости въехал в тюбинг с людьми, сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

В результате происшествия пострадали три человека, с различными травмами они были направлены на амбулаторное лечение.

Видео с места происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как на привязанный к движущейся моторной лодке тюбинг с людьми на полной скорости влетел гидроцикл.


В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что водитель гидроцикла установлен и доставлен в полицию, водное транспортное средство отправили на штрафстоянку.

Также принимаются меры по привлечению к ответственности лиц, предоставлявших водное транспортное средство в аренду отдыхающим", - рассказали в полиции.


Начато досудебное расследование.
 
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Теги:Пострадавшиенаездводохранилище
12.08.2024, 14:21 101351

Автобус с рабочими вылетел в кювет в Экибастузе

Погибших нет, пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь
Автобус с рабочими вылетел в кювет в Экибастузе
Фото: t.me/kerekpv
Экибастуз. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе водитель автобуса, в котором находились рабочие одного из ТОО, не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным полиции, ДТП произошло на территории одного из местных ТОО.

Водитель, управляя автобусом ПАЗ, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет на земляной грунт", - сказано в сообщении ДП.


Уточняется, что в салоне автобуса находилось 24 работника ТОО. В результате ДТП погибших нет, пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь.

Фото с места ДТП опубликовал Telegram-канал Kerek.pv. В сообщении под фото говорится, что авария произошла на территории угольного разреза.

Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле.

 
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12.08.2024, 11:32 96966

Сель затопил дома на побережье Иссык-Куля в Кыргызстане  

Причиной потопа стали сильные ливни
Бишкек. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сель затопил жилые дома на севере Кыргызстана, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям республики.

По данным ведомства, затоплены дороги, улицы и частные дома на участке Тогуз-Булак в Чолпон-Ате. Вышла из берегов вода в канале Жудомуш. В Чолпон-Ате затопило четыре дома, в селах Бактуу-Долоноту - девять, в Булан-Соготту - один и в Бостери - три. Кроме того, поврежден мост в дачном поселке "Кооператив строитель". Одну семью из села Бакту-Долоноту эвакуировали в безопасное место.


Создан оперативный штаб, службы гражданской защиты МЧС расчищают дренажные системы дорог и ликвидируют заторы на реках.

Напомним, 14 июля сель сошел в Ошской области Кыргызстана, в селах Толойкон и Борубай-Ата. Без вести пропали 4 человека.
 
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Теги:КыргызстанСельпроисшествияпотоп

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