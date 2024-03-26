Кража невест: эксперт напомнил об уголовной ответственности за похищение человека Эксклюзив КТ
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На пленарном заседании мажилиса депутат Мурат Абенов выступил за усиление уголовной ответственности за похищение человека под видом свадебных мероприятий.
Может быть, в 125-ю статью УК мы введем такую дополнительную норму, как похищение невесты? Потому что здесь часто люди освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях нет состава уголовного преступления. Похищают, поднимается шум, потом его отпускают. Получается, никакой ответственности нет. Даже если его отпустили, мы должны этот факт регистрировать. Мы должны взять на учет этот факт и какие-то административные меры принять" - цитирует inbusiness.kz депутата.
Однако среди депутатов нашлись сторонники пережитков феодальных времен. Депутат Анас Баккожаев назвал это красивым национальным обычаем.
Между тем, по словам начальника юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петра Кодаша, такое похищение предполагает сразу несколько составов преступления, за каждое из которых предусмотрена уголовная ответственность.
Например, согласно статье 115 УК РК угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью наказывается штрафом в размере до 120 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток. Статья 107 УК РК гласит, что умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Статья 120 УК РК за изнасилование предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Статьей 125 регламентировано, что похищение человека наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет", - заявил он журналисту Kazakhstan Today.
По словам эксперта, это вызывает множество споров и дискуссий среди правоведов, юристов.
Одни говорят о необходимости введения в уголовное законодательство специальной статьи, касающейся как самого понятия "кража невесты", так и установленной ответственности за нее. Другие предлагают внедрение соответствующего подпункта, касающегося кражи невест, в действующую статью 125. Третьи же считают эти варианты бессмысленными, поскольку, усилив санкции, изменению не подвергнется психология правонарушителей, правоохранительных органов и самих жертв. Общеизвестно о том, что принудительный брак является уголовно наказуемым деянием согласно уголовному законодательству РК, нарушающим личные конституционные права граждан. Официальной статистики о том, сколько невест похищают в Казахстане с целью их принуждения к браку, не ведется, поскольку в УК РК отсутствует отдельный состав такого правонарушения", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
По некоторым данным, сообщил он, за последние пять лет в Казахстане было заведено свыше 240 уголовных дел за похищение невест.
В действительности число таких случаев могло быть больше, однако признание уголовно наказуемым деянием в случаях похищения с целью вступления в брачные отношения чаще всего становится достаточно сложным. Возможность доказать отсутствие согласия похищенной девушки и лояльность судебного решения, а также редкость обращения самих жертв в правоохранительные органы или прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон признаются юристами как основные проблемы, возникающие при привлечении к ответственности лиц, совершивших такое деяние", - проинформировал Петр Кодаш.
Также глава юридического отдела группы компаний "ЩИТ" привел несколько примеров.
Весной 2022 года мужчина через общих знакомых познакомился с девушкой. После нескольких встреч девушка отказалась от дальнейшего общения с ним, но мужчина замыслил похитить ее для брака по принуждению. В феврале 2023 года, приехав в Тараз вместе со своим другом, гражданин Ж. приступил к осуществлению своего плана: обманом выманив девушку, силой усадили в машину и попытались выехать из города. Крики о помощи девушки услышали соседи и вызвали полицейских. Сотрудники задержали автомобиль подозреваемых. 21 сентября 2023 года судом № 2 города Тараза мужчины были признаны виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и приговорены к семи годам тюрьмы за "кражу невесты" по части 2 статьи 125 УК РК (Похищение человека)", - проинформировал он.
Еще один случай, который привел в пример эксперт, произошел на юге Казахстана.
Жительницу Туркестана в конце прошлого года среди бела дня выкрал незнакомец. 3 декабря девушка ждала автобус вместе с женой старшего брата, чтобы отправиться на занятия. Рядом остановился автомобиль, из которого вышли трое парней и силой затащили ее в машину. Куда едет машина, девушка не знала. Ее привезли в дом одного из участников похищения. С парнем, который ее выкрал, она никогда раньше не встречалась. Тот заявил, что заприметил ее на какой-то свадьбе. Надеть на себя платок девушка не позволила. Это означало бы согласие на брак. Услышав, что родственники похищенной девушки отправились на ее поиски, похититель, его друзья и близкие увезли девушку в Кентау. Там ей принялись угрожать снохи, но она не поддалась на уговоры. Ее перевезли в Шымкент. Там похититель изнасиловал девушку. По возвращении домой она написала в полицию заявление на насильника. В УП города Туркестана сообщили о начале расследования по статьям "Изнасилование" и "Похищение человека" и задержании 24-летнего подозреваемого. Позже суд освободил его под залог", - сообщил специалист.
Таким образом, подчеркнул Петр Кодаш, кража невесты без ее личного согласия - это не что иное, как похищение человека, которое не признается государством и преследуется в уголовном порядке.
Права граждан, и женщин в том числе, у нас защищены в должной мере. Это признается ООН, ОБСЕ и другими международными организациями. Конституция Республики Казахстан признана соответствующей международным и европейским стандартам. Соответствующее решение об этом вынесла Венецианская комиссия Совета Европы (...) Внедрение нормы о краже невест в УК РК будет дискриминационной статьей. Конституция Республики Казахстан запрещает любую дискриминацию, в том числе по мотивам пола. Однако ни для кого не секрет, что в реальности принятие некоторых законов под предлогом защиты от насилия ущемляет права женщин. Наглядный пример - декриминализация статей о бытовом насилии в РК. Внесение дискриминационной нормы приведет к смягчению наказания за кражу невест, приравняв ее к похищению человека. Хотя на самом деле это одно и то же преступление", - заявил Петр Кодаш.
Он подчеркнул, что похищение человека является тяжким преступлением и предполагает ограничение прав похищенного и его использование в различных целях.
В частности, это может быть сексуальная эксплуатация, трудовое рабство, торговля органами или убийство. Кража невест - тоже тяжкое преступление, нарушающее права и свободы женщин. Она влечет за собой тяжелые психологические и физические последствия для жертв, а также подрывает авторитет государства в защите своих граждан. Женщин обычно похищают с целью выдать замуж против их воли, что уже выступает формой рабства, насилия и сексуальной эксплуатации. Утверждение, что это можно рассматривать как благочестивые намерения, не имеет обоснования. Похищение женщины с целью брака должно рассматриваться как серьезное преступление, а не оправдывать его как статью о "похищении лица с целью заключения брака". Ведь если украдут мужчину, это будет рассматриваться как статья о похищении человека, а не исключительно с целью брака", - сообщил эксперт.
Петр Кодаш заявил, что смягчение наказания за подобные деяния будет означать отступление от принципов верховенства закона и поощрение гендерного неравенства.
Кроме того, следует отметить, что "кража невест" зачастую сопровождается другими формами насилия, такими как физическое и сексуальное принуждение. Виновные в таких преступлениях не должны получать снисхождения только потому, что они совершаются под видом традиции. Также отмечаем, что властям следует отказаться от дискриминационных мер и обеспечить равную защиту прав всех граждан независимо от их пола. Только путем соблюдения конституционных норм и международных стандартов по правам человека можно построить справедливое и равноправное общество, в котором женщины будут чувствовать себя защищенными и уважаемыми. Каждая женщина имеет право на свободу, безопасность и достойную жизнь, и задача государства - обеспечить это", - пояснил специалист.
Он также обратил внимание на то, "что в статье 125 УК РК есть примечание, создающее массу лазеек правонарушителям".
Оно предусматривает, что похитителя не привлекают к ответственности, если он добровольно освободил жертву, и в том случае, если в его действиях нет состава иного преступления. Могут инсценироваться якобы похищения, а на самом деле совершаться другие преступления", - отметил эксперт.
По его словам, "если женщина была похищена против своей воли и возвращена живой и невредимой, это не означает, что похитивший ее должен остаться безнаказанным".
Независимо от того, желала ли она этот брак или нет, похищение и насилие являются преступлениями, которые не могут быть прощены или игнорированы. Важно понимать, что похищение и насилие - это нарушение прав женщины на свободу, безопасность и равенство. Независимо от исхода совершивший преступление должен быть привлечен к ответственности и наказан в соответствии закону. К слову, в уголовном законодательстве стран Центральной Азии - в Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане - имеются отдельные статьи о похищении женщин с целью принудительного вступления в брак", - добавил Петр Кодаш.
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