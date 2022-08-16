Глава МВД наградил полицейского, нашедшего пропавшего в ВКО мальчика

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Сотрудник специального подразделения ДП ВКО лейтенант полиции Тлек Ерлибеков награжден ведомственной медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін", сообщает Polisia.kz.
В поисках было задействовано более 400 сотрудников полиции. Стражи порядка совместно со спасателями, военнослужащими и волонтерами проводили проверку местности, жилых домов, хозяйственных построек. Проверялись камеры видеонаблюдения.
И только благодаря бдительности сотрудника специального подразделения ДП ВКО Тлека Ерлибекова ребенок был вовремя замечен.
Напомним, 12-летний подросток, страдающий аутизмом, пропал в поселке Согра. Поиски велись в том числе с воздуха квадрокоптером. По данным полиции, мальчик ушел из дома в 02.30 и не вернулся. Его искали всю ночь более 500 человек: 350 сотрудников полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии РК, спасатели и волонтеры. Обследовали дворы жилых домов, хозяйственные постройки. Применялись служебно-розыскные собаки.