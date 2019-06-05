Глава МВД прокомментировал гибель девочки в бассейне в Нур-Султане

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал гибель девочки в бассейне ТРЦ "Хан-Шатыр" в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил журналистам в кулуарах заседания правительства глава МВД, по данному факту было возбуждено уголовное дело (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

"Там был детский летний лагерь, который образовала школа. Вчера 30 детей плавали в бассейне, несчастный случай произошел - утонула девочка. Сейчас разбираемся, где в этот момент находился спасатель. Почему он своевременно не принял меры. Также стоит вопрос об ответственности организаторов - почему они привели детский лагерь, но в то же время не организовали безопасность", - сказал Тургумбаев.

По его словам, изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводится судебно-медицинская экспертиза.

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