Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Караганде

КАРАГАНДА. 7 МАЯ - 6 мая, в Караганде, грузовой автомобиль насмерть сбил 71-летнюю женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY

6 мая в Караганде водитель автомобиля возле одного из магазинов, выполняя маневр задним ходом, совершил наезд на 71-летнюю пенсионерку. Женщина от полученных травм скончалась на месте, пишет портал Ekaraganda

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование", - сказано в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.





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