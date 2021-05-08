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Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Караганде

07.05.2021 11584
КАРАГАНДА. 7 МАЯ - 6 мая, в Караганде, грузовой автомобиль насмерть сбил 71-летнюю женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
6 мая в Караганде водитель автомобиля возле одного из магазинов, выполняя маневр задним ходом, совершил наезд на 71-летнюю пенсионерку. Женщина от полученных травм скончалась на месте, пишет портал Ekaraganda.
 

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование", - сказано в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области. 


Ранее сообщалось, что в Актобе молодой водитель сбил на пешеходном переходе супружескую пару. Мужчина и его беременная супруга погибли.
 

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