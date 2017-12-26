Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 26 декабря 2017 года в 03.02 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 500 километрах на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,8. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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