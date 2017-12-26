Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 декабря 2017
  • 17
  • :
  • 57
Все области
Ливни
днем 9º    ночью 2º
17:00
.
Aнонс

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана26.12.2017
Происшествия  09:23

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 26 декабря 2017 года в 03.02 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 500 километрах на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,8. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
Просмотров: 3862
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
26.12.2017   15:14
Семья из 11 человек заблудилась в Карагандинской области
26.12.2017   14:57
После опрокидывания автобуса на трассе в Восточном Казахстане госпитализированы семь человек
26.12.2017   14:14
Из-за сложных погодных условий в Караганде третьи сутки закрыт аэропорт
26.12.2017   12:33
Фото: YK-news
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Восточном Казахстане
26.12.2017   09:23
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today