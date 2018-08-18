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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая магнитудой 5,418.08.2018
Происшествия  09:53

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая магнитудой 5,4, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 18 августа 2018 года, в 05.43 (17 августа 2018 года в 23.43 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 729 километрах на восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 12,2. Магнитуда MPV - 5,4. Глубина - 0-5 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
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