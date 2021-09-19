АЛМАТЫ. 18 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 18 сентября 2021 года, в 04.30, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 516 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 11,1. Магнитуда MPV - 4,9. Глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

17 сентября, в 15.06, было зарегистрировано землетрясение в 419 километрах на восток от Алматы, на территории Китая. Магнитуда MPV - 4,0.





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