Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана

ЩУЧИНСК. 18 МАЯ - В городе Щучинске 18 мая в 04.50 в одноэтажном отдельно стоящем здании рынка «Жомарт» произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пожар произошел на площади 1700 квадратных метров, общая площадь здания - 3000 квадратных метров, информирует портал 716.kz.
«В течение 45 минут пожарным удалось локализовать возгорание, не дав распространиться огню, и в течение двух часов полностью потушить пожар», - сообщили в ДЧС региона.
В ходе тушения пожара было обнаружено обгоревшее тело мужчины, по предварительной информации, сторожа, личность устанавливается. На месте пожара работают испытательная пожарно-техническая лаборатория и полицейские. Причина пожара устанавливается.
«На пожаре были задействованы 25 единиц техники и 97 человек личного состава. Принимали участие и местные исполнительные органы», - добавил заместитель начальника ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Акмолинской области Ерлан Молдаханов.