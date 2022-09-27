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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясения на территории Китая и Кыргызстана

26.09.2022, 09:16 44226
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясения на территории Китая и Кыргызстана
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 26 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясения на территории Китая и Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 26 сентября 2022 года в 06.50 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 315 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения составил 10,6, магнитуда MPV 4,7, глубина 10 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Кроме того, ранее, 26 сентября в 00.33 сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 151 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 8,2, магнитуда MPV 3,5, глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Как сообщалось ранее, в Алматы внедрят систему раннего оповещения о сильных землетрясениях.
 

новости по теме

В Восточном Казахстане идет расследование крупных лесных пожаров

27.09.2022, 11:24 5496
В Восточном Казахстане идет расследование крупных лесных пожаров
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 27 СЕНТЯБРЯ - По лесным пожарам площадью свыше 25 гектаров служебные расследования проводятся в течение 15 дней после ликвидации возгораний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В областной инспекции леса напомнили, что 2 сентября крупный пожар возник на территории Зыряновского лесхоза, 5 сентября - на территории Большенарымского лесхоза, Катон-Карагайского государственного национального природного парка, Маркакольского лесного хозяйства, 7 сентября - на территории Курчумского лесного хозяйства.
 

Комиссии предстоит определить причины возникновения пожаров, дать оценку организации их тушения, выработать рекомендации по предотвращению распространения огня," - приводит сообщение инспекции портал Noks.kz.


Напомним, пожары в ВКО были локализованы 12 сентября. Возгараниям был присовен пятый класс опасности. 
 

Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске

26.09.2022, 15:37 29866
ИЖЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ - Спецслужбы и скорая помощь находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, эвакуация уже закончилась. 
 

Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", - сообщили в Следственном комитете России. 

 
По обновленной информации, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых, а также 7 несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется. 
 

Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Расследование передано в центральный аппарат СК", - сообщает Следком. 


 

Тринадцать человек погибли во время стрельбы в школе Ижевска

26.09.2022, 14:21 34631
Тринадцать человек погибли во время стрельбы в школе Ижевска
ИЖЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ - Неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска. В настоящий момент известно о тринадцати погибших, из них семеро детей и шесть взрослых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. Информация уточняется", - сообщает официальный Telegram-канал МВД России. 

 
Стрельба в ижевской школе № 88 произошла утром 26 сентября во время урока. Личность стрелявшего пока не установлена. 

 

Пожар в урочище Кок-Жайлау ликвидирован

26.09.2022, 13:39 36266
Пожар в урочище Кок-Жайлау ликвидирован
Фото: ДЧС Алматы
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Пожар в Нижне-Алматинском лесничестве ликвидирован. Для доставки личного состава к месту возгорания использовался вертолет Казавиаспас МЧС РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В тушении задействованы 56 человек личного состава ДЧС Алматы, 13 единиц техники, вертолет Казавиаспас МЧС РК, 6 человек АО "Казавиалесохрана", 55 государственных инспекторов и служебный конный патруль Иле-Алатауского ГНПП", - сообщили в ДЧС Алматы. 

 
Пожар локализован в 13.03, ликвидирован в 13.28. Площадь пожара устанавливается.
 
В ДЧС напомнили, что с 25-26 сентября в окрестностях Алматы сохраняется высокая пожарная опасность, в связи с чем жителей и гостей города просят отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. 
 

В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнули в департаменте. 

 
Ранее сообщалось, что в Медеуском районе, в районе урочища Кок-Жайлау, на высоте 1720 метров, по предварительным данным, на склоне горы загорелся сухостой. 
 

В Алматы тушат пожар на Кок-Жайлау

26.09.2022, 11:24 39686
В Алматы тушат пожар на Кок-Жайлау
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 26 СЕНТЯБРЯ - В Алматы в урочище Кок-Жайлау тушат природный пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

26 сентября в Медеуском районе, в районе урочища Кок-Жайлау, на высоте 1720 метров, по предварительным данным, на склоне горы горит сухостой.

По повышенному рангу  задействованы силы и средства ДЧС Алматы, ГНПП "Иле-Алатау" , АО «Казаваилесохрана», борт АО «Казаваспас» МЧС РУ", - сообщает ДЧС Алматы.

 

В Бурабае локализован крупный природный пожар

26.09.2022, 11:20 40196
Фото: МЧС РК
КОКШЕТАУ. 26 СЕНТЯБРЯ - В Бурабае удалось локализовать крупный пожар на территории природного парка. Горела растительность на горе Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Уничтоженная огнем площадь, по предварительным подсчетам, составила около 300 квадратных метров. Тушили пламя больше 200 человек - и с земли, и с воздуха, для этого привлекли вертолет, сообщает телеканал "Хабар 24".
 
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, возгорание на горе Кокшетау произошло 25 сентября, в целях оперативного тушения и предупреждения распространения огня задействован вертолет Казавиаспас МЧС РК.
 

Осуществлен сброс 75 тонн воды, забор воды осуществлялся из озера Айнаколь в поселке Боровое", - рассказали спасатели. 


 

В Павлодаре подросток погиб, выпав из окна дома с высоты 14-го этажа

26.09.2022, 09:30 43711
В Павлодаре подросток погиб, выпав из окна дома с высоты 14-го этажа
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 26 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре 15-летний парень разбился в результате падения с 14-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным департамента полиции Павлодарской области, 25 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в период времени с 18 до 19 часов с 14-го этажа выпал несовершеннолетний 2007 года рождения. От полученных травм он скончался на месте происшествия, сообщает Павлодар-онлайн.
 
Как отметили в областном департаменте полиции, сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Таразе подросток спрыгнул с 12-го этажа.
 

В Жамбылской области один убит и трое ранены в перестрелке

25.09.2022, 20:31 57271
В Жамбылской области один убит и трое ранены в перестрелке
Фото: pixabay.com
ТАРАЗ. 25 СЕНТЯБРЯ - В Шуском районе Жамбылской области произошла перестрелка, один человек убит, трое получили ранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25 сентября 2022 года в 00.18 в Шуский РОП поступило сообщение из больницы о том, что к ним с огнестрельными дробовыми ранениями поступили четверо молодых людей 23, 25 и двое 26 лет. Один из них позже скончался в реанимационном отделении больницы", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99, часть 2, УК РК.
 
В настоящее время проводится полная проверка. Под надзором районной прокуратуры проводятся необходимые следственные действия по времени, допустимому нормами Уголовно-процессуально кодекса. 
 
За совершение указанного преступления полицейскими установлен 22-летний житель села Толе би, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого. 
 
В ближайшее время будет принято законное процессуальное решение в отношении доставленных лиц, которые непосредственно участвовали в происшествии.
 

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