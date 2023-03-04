03.03.2023, 08:59 24216
Курсант погиб в Военном институте Сухопутных войск
Фото: Telegram/modgovkz - Минобороны РК
Рассказать друзьям
Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В учебном центре Военного института Сухопутных войск погиб курсант. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК.
3 марта 2023 года на посту караульного наряда учебного центра Военного института Сухопутных войск без признаков жизни был обнаружен курсант 1 курса. По данному факту начато досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе Минобороны.
Сообщается, что для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия во главе с первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РК.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия. Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, 19 февраля в Саратовском военном институте войск Национальной гвардии Российской Федерации нашли мертвым курсанта 3-го курса, военнослужащего Национальной гвардии Республики Казахстан.
новости по теме
04.03.2023, 18:05 1486
Четверо граждан Узбекистана погибли в ДТП в Актюбинской области
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
Рассказать друзьям
Актобе. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 4 марта на Северной объездной дороге в Актюбинской области произошло ДТП с участием КамАЗа и легкового авто Cobalt. Об этом сообщает Polisia.kz.
В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легковушки и трое пассажиров, все граждане Республики Узбекистан.
Начато досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана погиб в результате столкновения автовоза и грузовика в Актюбинской области.
04.03.2023, 10:00 5321
Гражданин Таджикистана погиб в результате столкновения автовоза и грузовика в Актюбинской области
Проводится расследование
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Актобе. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 марта на автодороге Самара - Шымкент вблизи поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области, передает корреспондент агентства.
По данным полиции, на трассе столкнулись автовоз марки Volvo и грузовая автомашина DAF.
В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель грузовой автомашины DAF - гражданин Республики Таджикистан. Начато досудебное расследование, выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - сообщает Polisia.kz.
02.03.2023, 20:04 32086
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Китая и Кыргызстана
Энергетический класс землетрясения 10.2.
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 2 марта в 19 час. 01 мин. 17 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 272 км на юг от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.7. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на юге Мексики. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к юго-востоку от города Уньон Идальго в штате Оахака на юге Мексики. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, заявил, что в марте 2023 года мир станет свидетелем мегаземлетрясения. В сообщении, распространенном научным институтом SSGEOS, говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта. Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 и выше.
02.03.2023, 09:36 41261
На территории бывшего завода в Алматы нашли боеприпас
Саперы обследовали территорию с обученными собаками
Рассказать друзьям
Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Охранник бизнес-центра на проспекте Сейфуллина обнаружил боеприпас в одном из помещений бывшего завода, сообщили в департаменте полиции Алматы.
Приехав на место вызова, полицейские перекрыли движение. Обследовав территорию с обученными собаками, саперы больше ничего опасного не обнаружили.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.
01.03.2023, 19:51 53236
Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог спрогнозировал мегаземлетрясение в марте
Рассказать друзьям
Амстердам. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, заявил, что в марте 2023 года мир станет свидетелем мегаземлетрясения, сообщает "Русская газета".
В сообщении, распространенном научным институтом SSGEOS, говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта.
Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 и выше.
Перечислены и регионы, попавшие в так называемую красную зону: это юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки. Россия также присутствует в списке: разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах.
Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение", - подчеркнул Франк Хугербитс.
6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение в Турции, которая стала для Запада неудобным партнером, случилось очень вовремя и прошло по провинциям с самой сложной этнической обстановкой. Оно наверняка надолго отвлечет Турцию от внешнеполитических вопросов и уже вовсю используется турецкой оппозицией, которая "раскачивает лодку" не без помощи заокеанских друзей, мечтающих заменить Эрдогана кем-нибудь посговорчивее. Всё это происходит незадолго до президентских выборов. Накануне катастрофы в Турции заявили о своем закрытии дипломатические представительства Канады, Франции, Британии, Германии, Голландии и Швеции. Официально они объяснили этот поступок "угрозой терактов".
В том, что против Турции применили тектоническое оружие, уверен иранский журналист Хаяла Муаззин. Он отметил, что катастрофа случилась почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтоб американцы "убрали свои грязные руки" от его страны.
Для этого можно использовать магнитогидродинамический (МГД) генератор, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения. Подобные установки были разработаны еще в 1970-х годах, и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперед шагнули технологии.
Помимо этого, в последнее время все чаще появляются сообщения о загадочных металлических шарах. К примеру, неизвестный шар диаметром 1,5 метра был обнаружен на берегу в японской Сидзуоке.
Ранее ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Также американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
13 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.
14 февраля жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО.
01.03.2023, 11:34 63311
Улицы Уральска и Аксая затопило талыми водами
Рассказать друзьям
Уральск. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске и Аксае Бурлинского района талыми водами затопило улицы и придворовые территории, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
28 февраля 2023 года с 16.00 по 23.00 в результате интенсивного таяния снега при температурном режиме (+2) в областном центре Уральске и Аксае образовались скопления талых вод на проезжей части улиц и придворовых территориях", - говорится в сообщении ведомства.
ДЧС провели отвод и откачку талых вод.
Всего с улиц и дворовых территорий откачено 933 кубометра воды и вывезено 5100 кубометров снега.
Ранее в МЧС предупредили об угрозе масштабного паводка. В зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан.
01.03.2023, 09:14 65111
В результате ДТП на трассе Атырау - Астрахань погибли четыре человека
Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком
Рассказать друзьям
Атырау. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли и двое пострадали в страшном ДТП на трассе Атырау - Астрахань.
Предполагаемым виновником стал водитель автомобиля Toyota Ipsum. По данным полиции, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем, сообщает телеканал КТК.
Четыре человека, включая самого водителя легковушки, погибли на месте. Двоих в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Макатской районной больницы.
28.02.2023, 18:53 73771
В СКО в пожаре погиб хозяин приюта для собак
Собаки, жившие в вольерах, не пострадали
Рассказать друзьям
Петропавловск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области при пожаре погиб 46-летний хозяин частного приюта для собак, сообщает "Sputnik Казахстан".
27 февраля в селе Вишневка Кызылжарского района произошел пожар в частном жилом доме на площади 120 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело хозяина 1976 года рождения, погибли и домашние животные. Причина пожара устанавливается.
Все знавшие мужчину люди отмечают, что Роман был очень светлым, добрым и хорошим человеком. Более 10 лет жизни он посвятил помощи бездомным животным, постройке приюта. Человек с большим сердцем не жалел своих сил и времени на уход за спасенными от верной гибели собаками", - рассказала хозяйка и руководитель приюта Ольга Лапшакова.
Собаки, жившие в вольерах, не пострадали. В фонде отметили, что все запасы приюта сгорели. Это один из самых больших приютов региона.
Читаемое
04.03.2023, 11:14В Алматы началось главное судебное разбирательство по ДТП с участием автобусов 04.03.2023, 09:487551Количество рейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличилось в 2,5 раза 04.03.2023, 09:136871S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 04.03.2023, 16:116296Задержан подозреваемый в организации нападений на журналистов - МВД РК 04.03.2023, 12:415211Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали с Украины в Казахстан 25.02.2023, 10:59127516Алматинцы простились с погибшим в Таиланде музыкантом Дарханом Джунусбековым 28.02.2023, 18:51116721ЭОС: Преступления против живой природы и экологии 26.02.2023, 18:30Телерадиокомплекс президента Казахстана представил анонс документального фильма о возможном сильном землетрясении103866Телерадиокомплекс президента Казахстана представил анонс документального фильма о возможном сильном землетрясении 28.02.2023, 20:4596031В Байконуре уголовное дело о групповом разбое передали правоохранителям Казахстана 01.03.2023, 16:2891651В РК планируется призвать в армию более 18 тысяч человек 03.02.2023, 10:12254576В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28245826Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 03.02.2023, 08:07226861В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 02.02.2023, 18:46223971В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам 17.02.2023, 17:17217611Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?