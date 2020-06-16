В Нур-Султане малыш вышел из квартиры и упал с восьмого этажа на третий

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане произошел еще один несчастный случай, связанный с оставлением маленького ребенка без присмотра, передает Kazakhstan Today.

13 июня в Детскую городскую больницу был доставлен годовалый ребенок, который упал с лестничного пролета 8 этажа на 3 этаж. В момент несчастного случая в доме находились мать ребенка, бабушка и другие малолетние дети. Входная дверь в квартиру была открыта для проветривания, из нее и вышел ребенок. Взрослые не заметили, как малыш самостоятельно вышел в подъезд", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

Ведомство призывает родителей быть внимательными, следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

Сообщается, что в столице с начала года зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, погибли 2 ребенка.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства