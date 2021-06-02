Мотоциклист погиб в ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 31 МАЯ - 41-летний житель Нур-Султана погиб в аварии на трассе Кокшетау - Омск, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

31 мая 41-летний житель Нур-Султана ехал по автодороге Кокшетау - Омск. Не справившись с управлением мотоцикла Reiser, мужчина наехал на криволинейный брус, чем и повлек падение с серьёзными повреждениями", - сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

В ведомстве рассказали, что мотоциклист был доставлен в Областную больницу, где в реанимационном отделении скончался.

Сотрудники полиции предупреждают мотоциклистов о необходимости применять специальную защитную экипировку, быть предельно внимательными, соблюдать установленный скоростной режим, очерёдность проезда, избегать резкого маневрирования на дороге", - добавили в полиции.





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