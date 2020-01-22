На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция зафиксировала еще одно землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в 12.31 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 305 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Китая и Казахстана.

Энергетический класс землетрясения составил 9,0, магнитуда MPV - 4,1. Подземные толчки залегали на глубине 25 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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