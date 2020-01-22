На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция зафиксировала еще одно землетрясение, передает Kazakhstan Today.
Сегодня в 12.31 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 305 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Китая и Казахстана.
Энергетический класс землетрясения составил 9,0, магнитуда MPV - 4,1. Подземные толчки залегали на глубине 25 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
Напомним, 19 января на территории Китая произошло землетрясение, в результате которого в Алматы ощущались подземные толчки силой 3-4 балла. 20 января два землетрясения произошло на территории Казахстана. Одно из них ощутили жители Текели и Талдыкоргана.
Как отметили сейсмологи, рост числа небольших землетрясений не обязательно является предвестником сильного.
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