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На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение

21.01.2020, 15:37 6940
Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция зафиксировала еще одно землетрясение, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня в 12.31 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 305 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Китая и Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 9,0, магнитуда MPV - 4,1. Подземные толчки залегали на глубине 25 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 
Напомним, 19 января на территории Китая произошло землетрясение, в результате которого в Алматы ощущались подземные толчки силой 3-4 балла. 20 января два землетрясения произошло на территории Казахстана. Одно из них ощутили жители Текели и Талдыкоргана.  
 
 

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