На одной из баз отдыха в Уральске утонул пятилетний мальчик

Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 29 ИЮЛЯ - В Уральске пятилетний мальчик утонул на пляже базы отдыха Saya в районе Желаевского карьера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает портал "Мой город", трагедия произошла 28 июля.
По данным ДЧС ЗКО, пятилетний ребенок пришел на пляж вместе с родителями и родственниками. Мальчик плавал на надувном круге, а взрослые в этот момент находились в летнем кафе, которое находится в 50 метрах от берега. Спустя какое-то время они обратили внимание, что ребенок исчез. После 40 минут поисков, в 19.40 один из спасателей пляжа нашел тело мальчика.
Место происшествия является оборудованным для купания. На пляже есть наблюдательная вышка, однако она установлена так, что не обеспечивает полный обзор места купания. Имеется детский пляж (лягушатник). Всего в день происшествия на смене находились семь спасателей. Рейд на базе отдыха проводится регулярно, в последний раз сотрудники ОЧС проводили его 24 июля", - сообщили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в Кызылорде в надувном бассейне утонул двухлетний ребенок.