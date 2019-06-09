На озере Сайран в Алматы спасли тонущего ребенка

Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - На озере Сайран в Алматы спасли тонущую семилетнюю девочку, передает Kazakhstan Today.

"7 июня, в 16.32, при водном патрулировании с восточной стороны озера Сайран, сотрудники Службы 109 Алматы обнаружили тонущего в воде ребенка. Спасатели извлекли из воды семилетнюю девочку и оказали первую медицинскую помощь. На место были вызваны Служба 103 и сотрудники полиции. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела ребенка и доставила в стационар", - сообщили в пресс-службе Службы спасения города Алматы.

Как выяснилось, девочка пришла на озеро вместе с 11-летней сестрой самостоятельно, без сопровождения родителей. Решили поиграть на воде, девочка прыгнула в воду с припаркованного к берегу катамарана и начала тонуть.

Сотрудники Службы спасения аппарата акима города Алматы осуществляют круглосуточное дежурство на озере Сайран в составе 5 спасателей и 1 медика-спасателя, проводят патрулирование в пешем порядке по побережью, а также на катерах по акватории озера.





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