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На озере Сайран в Алматы спасли тонущего ребенка

08.06.2019, 08:43 12556
На озере Сайран в Алматы спасли тонущего ребенка
Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - На озере Сайран в Алматы спасли тонущую семилетнюю девочку, передает Kazakhstan Today.
 
"7 июня, в 16.32, при водном патрулировании с восточной стороны озера Сайран, сотрудники Службы 109 Алматы обнаружили тонущего в воде ребенка. Спасатели извлекли из воды семилетнюю девочку и оказали первую медицинскую помощь. На место были вызваны Служба 103 и сотрудники полиции. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела ребенка и доставила в стационар", - сообщили в пресс-службе Службы спасения города Алматы.
 
Как выяснилось, девочка пришла на озеро вместе с 11-летней сестрой самостоятельно, без сопровождения родителей. Решили поиграть на воде, девочка прыгнула в воду с припаркованного к берегу катамарана и начала тонуть. 
 
Сотрудники Службы спасения аппарата акима города Алматы осуществляют круглосуточное дежурство на озере Сайран в составе 5 спасателей и 1 медика-спасателя, проводят патрулирование в пешем порядке по побережью, а также на катерах по акватории озера. 

 

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