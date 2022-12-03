На территории Казахстана произошло землетрясение

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Магнитуда составила 4,3

Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 1 декабря 2022 года в 23.52 зарегистрировано землетрясение.





Эпицентр землетрясения расположен в 698 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.





Энергетический класс землетрясения 9,0. Магнитуда MPV 4,3. Координаты эпицентра 47,65° с.ш. 83,20° в.д. Глубина 15 км.





Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





Напомним, сегодня в городе Алматы в 11.00 пройдет сейсмотренировка . Жителей и гостей мегаполиса просят отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие.





В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка Push-уведомлений через мобильное приложение "Дармен".





Основным учебным местом сейсмотренировки определен торгово-развлекательный комплекс АДК, где будет развернут палаточный лагерь, полевая кухня, пункты питания и продовольственного снабжения, для отработки элементов сбора, регистрации и временного размещения населения.





На всех объектах образования, здравоохранения и с массовым пребыванием людей города (ТРЦ, ТЦ, ТД) будут отработаны учебные элементы по эвакуации, где сотрудниками ДЧС будет оказана методическая помощь и организована раздача памяток "10 простых шагов при землетрясении".





Безопасными местами при землетрясениях являются открытые площадки подальше от линий электропередачи и зданий.





Как сообщалось ранее, город Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По прогнозам прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения.