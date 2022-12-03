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На территории Казахстана произошло землетрясение

02.12.2022, 08:59 16986
На территории Казахстана произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
Магнитуда составила 4,3
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 1 декабря 2022 года в 23.52 зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 698 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9,0. Магнитуда MPV 4,3. Координаты эпицентра 47,65° с.ш. 83,20° в.д. Глубина 15 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Напомним, сегодня в городе Алматы в 11.00 пройдет сейсмотренировка. Жителей и гостей мегаполиса просят отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие.

В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка Push-уведомлений через мобильное приложение "Дармен".

Основным учебным местом сейсмотренировки определен торгово-развлекательный комплекс АДК, где будет развернут палаточный лагерь, полевая кухня, пункты питания и продовольственного снабжения, для отработки элементов сбора, регистрации и временного размещения населения.

На всех объектах образования, здравоохранения и с массовым пребыванием людей города (ТРЦ, ТЦ, ТД) будут отработаны учебные элементы по эвакуации, где сотрудниками ДЧС будет оказана методическая помощь и организована раздача памяток "10 простых шагов при землетрясении".

Безопасными местами при землетрясениях являются открытые площадки подальше от линий электропередачи и зданий.

Как сообщалось ранее, город Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По прогнозам прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения.
 

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Авария в Экибастузе: сколько домов остаются без тепла и воды

02.12.2022, 20:23 6046
Авария в Экибастузе: сколько домов остаются без тепла и воды
Фото: primeminister.kz
Закончить подведение тепловых узлов в дома планируют 3 декабря, в крайнем случае 4 декабря
Экибастуз. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в РСК врио акима Павлодарской области Олег Крук рассказал, почему не во всех подключенных к отоплению домах в Экибастузе есть тепло.

После аварии на ТЭЦ в городе неподключенными к теплу оставались 49 жилых домов. На 18.00 2 декабря часть домов удалось подключить. Неподключенными остались 30 домов: 11 домов отключены от ЦТП-52, еще 19 домов в нескольких микрорайонах также остаются без тепла.

Многие говорят: "Нет, гораздо больше". На самом деле есть много нюансов, к примеру, на дом подали тепло, но мы сталкиваемся с ситуациями, когда жители не могут приехать, они покинули свой дом или в командировке находятся. Чтобы не останавливать весь дом, глушится стояк - в итоге происходит то, что в некоторых комнатах нет отопления. Это мы признаем", - сказал Олег Крук.


По его словам, закончить подведение тепловых узлов в дома планируют 3 декабря, в крайнем случае 4 декабря.

Врио акима также сообщил, что в городе без холодной воды в данное время 40 домов.

На вчерашний день их было 56. То есть имеется динамика. Работу будем продолжать, есть дежурные бригады горводоканала, которые занимаются устранением проблем", - сказал Олег Крук.


По информации МЧС РК, 2 декабря в Экибастуз дополнительно направлена группировка МЧС, в состав которой вошли спасатели ДЧС Астаны, Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей и личный состав воинской часть 52859. Направленная группировка укомплектована средствами обогрева (тепловые пушки), автономными источниками электрического питания, осветительными приборами и средствами связи.

Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии.

Также в Экибастузе начали заполнять тепломагистрали. В компании "Экибастузтеплоэнерго" жителей предупредили, что сливать сетевую воду из системы теплоснабжения запрещено.
 

В Шымкенте учительница проткнула шариковой ручкой руку ученика

02.12.2022, 19:40 6731
В Шымкенте учительница проткнула шариковой ручкой руку ученика
Фото: OTYRAR
Инцидент произошел на глазах у всего класса
Шымкент. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте в средней школе № 69 несоблюдение школьной формы настолько разозлило педагога, что она вонзила шариковую ручку в правую руку 10-летнего ученика.

Инцидент произошел на глазах у всего класса. От удара на руке остался небольшой синяк, брызги крови видны невооруженным глазом, сообщает OTYRAR.

По словам мамы мальчика, с наступлением холодов детям разрешили одеваться теплее, с условием, чтобы брюки или джинсы были схожего со школьной формой цвета.

Инцидент произошел 30 ноября. Как стало известно, директор школы № 69 в отпуске по состоянию здоровья. О ситуации уже знают в управлении образования Шымкента, ведутся переговоры с матерью пострадавшего и заведующей, ситуация на контроле. Пока от официальных комментариев в ведомстве воздержались.
 

В одном из строящихся ЖК Алматы сорвался лифт, погиб человек

02.12.2022, 18:23 8351
В одном из строящихся ЖК Алматы сорвался лифт, погиб человек
На данный момент обстоятельства устанавливаются
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из строящихся жилых комплексов города Алматы 30 ноября сорвался лифт, в результате чего погиб человек, сообщает Polisia.kz.

Полиция начала расследование по факту нарушения правил охраны труда.

Дело зарегистрировано по статье 156, часть 3, УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Факт расследуется сотрудниками отдела полиции при УП Алмалинского района. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.


Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 

В турецком порту Самсун произошел взрыв

02.12.2022, 16:55 11286
В результате взрыва начался пожар
Стамбул. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В порту города Самсун на побережье Черного моря взорвался топливный резервуар с отработанным маслом, сообщают турецкие СМИ.

Из-за взрыва начался пожар, который удалось потушить. В результате инцидента никто не пострадал, информирует "КоммерсантЪ".

Зюлькиф Даглы, губернатор одноименной провинции, где расположен порт, сообщил A Haber, что взрыв произошел в 11.15 мск из-за перегрева резервуара с отработанным маслом. Огонь перекинулся на другие резервуары, но пожар быстро удалось потушить.


Порт в городе Самсун - крупнейший на черноморском побережье Турции. В Самсуне налажено сообщение с Сочи, Туапсе, Новороссийском, Одессой, Батуми и портами Болгарии и Румынии. В 2008 году компания Ceynak Lojistik арендовала порт на 36 лет у государства за $125 млн.
 

В Петропавловске вторые сутки устраняют аварию на водопроводе

02.12.2022, 14:48 13251
В Петропавловске вторые сутки устраняют аварию на водопроводе
Фото: Петропавловск News
Без воды остаются 9 домов
Петропавловск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске вторые сутки устраняют аварию на водопроводе, из-за которой 15 многоэтажек остались без воды. Улицы города заливает водой из прорванной трубы.

Ситуацию в городе прокомментировал аким Петропавловска Руслан Анбаев.

Работы по ремонту водопровода проводились на протяжении всей ночи. На данный момент на участке работают 3 бригады, это порядка 20 человек. В работе задействованы 4 аварийно-водопроводной машины, 2 ассенизаторские машины, экскаватор и трал. 6 домов из 15, относящиеся к аварийному участку, обеспечили водой. Специалисты перезапитали данные дома ночью. Для 9 домов будет продолжена работа по подвозу воды", - написал градоначальник на своей странице в Instagram.


Предыдущая крупная авария произошла в Петропавловске 6 ноября после большого снегопада. На перекрестке улиц Жумабаева и Абая произошло повреждение водопровода на водоводе диаметром 800 миллиметров. Вода пропала практически во всем городе.



Напомним, по информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, за последние 7 лет показатель износа сетей тепло- и водоснабжения снизился на 13%.
 

Роман Скляр назвал предварительную причину аварии в Экибастузе

01.12.2022, 20:55 24746
Роман Скляр назвал предварительную причину аварии в Экибастузе
Фото: instagram/ete_ekb
Правоохранительные органы продолжают расследование
Экибастуз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в Экибастузе первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр назвал предварительную причину аварии на теплосетях в Экибастузе.

По предварительным итогам расследования комитета Госэнергонадзора, причиной многочисленных порывов в разных районах Экибастуза являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному резкому повышению давления в сети. Что привело к множеству порывов. 27 ноября было одномоментно 43 порыва и 28 ноября было выявлено еще 30. Авария такого типа произошла в Экибастузе впервые. Авария была не на ТЭЦ, она работала. Аварии произошли на сетях. Многочисленные порывы и большая потеря воды из системы повлекла уже автоматическое отключение котлов на ТЭЦ", - сказал Роман Скляр.


Он добавил, что правоохранительные органы продолжают расследование.

Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии.

Вчера в Экибастузе начали заполнять тепломагистрали. В компании "Экибастузтеплоэнерго" жителей предупредили, что сливать сетевую воду из системы теплоснабжения запрещено.
 

В Петропавловске произошла очередная крупная авария на водопроводе

01.12.2022, 20:43 25286
Без воды остались 15 домов и соцобъекты
Петропавловск. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за крупной аварии на водопроводе в Петропавловске без воды остались 15 домов и соцобъекты. Об этом в Instagram сообщил аким города Руслан Анбаев.

По словам акима, произошел прорыв водопровода на ул. Жумабаева. Аварийная бригада ТОО "Кызылжар су" начала работы по устранению.

Я нахожусь на месте аварии. Водопровод перекрыли, специалисты выясняют причины. На данный момент снижено давление подачи воды в большей части города. Порядка в 15 домах воду отключили. Также на данный момент остается без воды детская областная больница, центр адаптации и ПХБК, АО "Севказэнерго", - написал Руслан Анбаев.


Он подчеркнул, что город без воды не останется.

В течение нескольких часов постепенно поднимем давление воды. Для жилых домов и социальных объектов, попадающих под участок аварии, будет осуществлен подвоз воды", - сообщил аким.


В начале ноября в Петропавловске после большого снегопада случилась авария на водопроводе.

Напомним, по информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, за последние 7 лет показатель износа сетей тепло- и водоснабжения снизился на 13%.

 

Жители Экибастуза жалуются на мародеров

01.12.2022, 16:14 27031
Из-за холода в квартирах некоторые жители переселились в палатки, потому что в них легче согреться.
Экибастуз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Экибастуза в Instagram-паблике zhaloba ekibastuz пожаловались на то, что мародеры пытаются грабить квартиры, оставленные без присмотра.


В паблике также сообщили, что из-за холода в квартирах некоторые жители переселились в палатки, потому что в них легче согреться.

В комментариях люди советуют на оставлять жилье без присмотра, поскольку в городе, возможно, орудуют мародеры.

Полицейские города переведены на усиленный вариант несения службы. В случае если заметили подозрительных лиц, следует незамедлительно звонить на 102, 112", - сообщили в управлении полиции Экибастуза.


Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ночью в Экибастузе прошло заседание оперативного штаба с участием заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, акционеров АО "ЦАЭК", учредителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии.

Вчера в Экибастузе начали заполнять тепломагистрали. В компании "Экибастузтеплоэнерго" жителей предупредили, что сливать сетевую воду из системы теплоснабжения запрещено.
 

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      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

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