На территории шахты "Казахстанская" "АрселорМиттал" обнаружено тело рабочего

Риддер. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере экстренно создан штаб по аварийной ситуации на АО "Риддер-ТЭЦ", в результате которой была снижена подача тепла для более 22 тыс. абонентов города. Школьников перевели на дистанционку, детсады приостановили работу.

5 ноября в 20.00 на теплостанции в системе золоудаления вышел из строя насос, и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата № 1. В результате температура теплоносителя опустилась до +39 °С (при плановом +70 °С). В настоящее время снижена теплоподача для более 22 тыс. абонентов города Риддера", - сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Он отметил, что создан штаб по ликвидации аварии, который работает круглосуточно.

Также на теплостанцию привлечены специалисты с Согринской и Усть-Каменогорской ТЭЦ, АО "УКа Тепловые сети", АО "ОЭСК"(РЭК). На данный момент произведена замена двигателя в системе золоудаления, идут пуско-наладочные работы. Дополнительно на ТЭЦ уже поставлено 120 тонн мазута, отгрузка топлива продолжается. Для ликвидации аварийной ситуации ТОО "Казцинк" направил на ТЭЦ более 20 сотрудников и выделил дополнительное оборудование для ремонтно-восстановительных работ", - проинформировал глава региона.

По его словам, также из Усть-Каменогорска в помощь тепловикам прибыли 20 сотрудников ТОО "Востоквзрывпром". Вместе с тем для бесперебойной работы энергосистемы города АО "ОЭСК"(РЭК) направили в Риддер 12 аварийных бригад.

Приказом и.о руководителя отдела образования Риддера с 7-11 ноября учащиеся школ переходят на дистанционную форму обучения. Также на это время приостанавливают работу дошкольные учреждения города.

В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 756 "Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" данная аварийная ситуация классифицируется как ЧС местного масштаба. Ситуация находится на особом контроле. Принимаются все необходимые меры по восстановлению теплоснабжения города Риддер", - заключил аким.



