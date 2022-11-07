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На территории шахты "Казахстанская" "АрселорМиттал" обнаружено тело рабочего

06.11.2022, 12:34 19646
На территории шахты "Казахстанская" "АрселорМиттал" обнаружено тело рабочего
Фото: Depositphotos
Караганда. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 ноября на территории шахты "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" было обнаружено тело сотрудника одного из подразделений департамента, сообщает пресс-служба компании.
 
На момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей.
 
Органами внутренних дел ведется расследование.
 
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Он также поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших.
 
Ранее сообщалось, трагедия на шахте произошла 3 ноября около трех часов ночи. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли 5 шахтеров.
 
Комитет промышленной безопасности озвучил требования к "АрселорМиттал" в связи с трагедией на шахте.
 

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ЧС в Риддере: из-за аварии на ТЭЦ более 22 тыс. абонентов остались без тепла

07.11.2022, 09:25 56
Риддер. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере экстренно создан штаб по аварийной ситуации на АО "Риддер-ТЭЦ", в результате которой была снижена подача тепла для более 22 тыс. абонентов города. Школьников перевели на дистанционку, детсады приостановили работу.
 

5 ноября в 20.00 на теплостанции в системе золоудаления вышел из строя насос, и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата № 1. В результате температура теплоносителя опустилась до +39 °С (при плановом +70 °С). В настоящее время снижена теплоподача для более 22 тыс. абонентов города Риддера", - сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

 
Он отметил, что создан штаб по ликвидации аварии, который работает круглосуточно.
 

Также на теплостанцию привлечены специалисты с Согринской и Усть-Каменогорской ТЭЦ, АО "УКа Тепловые сети", АО "ОЭСК"(РЭК). На данный момент произведена замена двигателя в системе золоудаления, идут пуско-наладочные работы. Дополнительно на ТЭЦ уже поставлено 120 тонн мазута, отгрузка топлива продолжается. Для ликвидации аварийной ситуации ТОО "Казцинк" направил на ТЭЦ более 20 сотрудников и выделил дополнительное оборудование для ремонтно-восстановительных работ", - проинформировал глава региона.

 
По его словам, также из Усть-Каменогорска в помощь тепловикам прибыли 20 сотрудников ТОО "Востоквзрывпром". Вместе с тем для бесперебойной работы энергосистемы города АО "ОЭСК"(РЭК) направили в Риддер 12 аварийных бригад.
 
Приказом и.о руководителя отдела образования Риддера с 7-11 ноября учащиеся школ переходят на дистанционную форму обучения. Также на это время приостанавливают работу дошкольные учреждения города.
 

В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 756 "Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" данная аварийная ситуация классифицируется как ЧС местного масштаба. Ситуация находится на особом контроле. Принимаются все необходимые меры по восстановлению теплоснабжения города Риддер", - заключил аким.


Напомним, в октябре жители Риддера остались без тепла из-за остановки котлов ТЭЦ.
 

Жители Петропавловска остались без воды

06.11.2022, 18:22 12331
Жители Петропавловска остались без воды
Петропавловск. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске после большого снегопада случилась авария на водопроводе.
 
На перекрестке улиц Жумабаева - Абая произошло повреждение водопровода на водоводе диаметром 800 миллиметров. Сейчас ведутся работы по отключению воды на поврежденном участке. Поэтому понижено давление подачи воды в город, сообщает "Петропавловск.news".
 
В горводоканале пообещали, что в ближайшее время давление стабилизируется. Но в 10 домах, относящихся к участку, вода появится через сутки, после устранения аварии.

В социальных сетях люди делятся видеозаписями с места происшествия, а также обсуждают, что вода пропала практически по всему городу.
 

Пациент с ранениями скончался в больнице: конфликт носил бытовой характер

06.11.2022, 18:00 12916
Конаев. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны подробности конфликта, в результате которого в центральную районную больницу Енбекшиказахского района госпитализировали пятерых мужчин с различными ранениями.
 
По информации акимата Алматинской области, двоих пострадавших после оказания первой помощи перевели на амбулаторное лечение и отпустили домой. Еще двоих госпитализировали в реанимацию.
 

Обстановка в регионе стабильная. Конфликт носит бытовой характер", - сообщили в акимате региона.

 
О стабильной обстановке в регионе сообщили и в пресс-службе МВД.
 

В Шымкенте произошла давка возле магазина

06.11.2022, 15:12 15551
В Шымкенте произошла давка возле магазина
Фото: Кадр видео
Шымкент. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Владелец магазина организовал акцию по продаже спортивной одежды по низким ценам, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Возле магазина собралось большое количество людей. Во время открытия произошла давка. На место сразу же прибыли участковые инспекторы опорного пункта, которые обеспечили общественный порядок. Пострадавших нет.
 
Полицейские Енбекшинского РУП установили владельца магазина. Мужчина будет привлечен к административной ответственности по статье 488-1 КоАП РК.
 
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения

06.11.2022, 12:47 18566
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 ноября в 08 час. 11 мин. 45 сек. по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 412 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.1. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
 
Также сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 ноября в 08 час. 49 мин. 21 сек. зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 99 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.1. Магнитуда MPV 3.9. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 
Напомним, в субботу, 5 ноября, сейсмологи зарегистрировали подземные толчки на границе Казахстана и Узбекистана, а также на казахстанско-кыргызской границе.
 

Участок трассы Астана - Петропавловск закрыли в СКО из-за бурана

06.11.2022, 09:48 22781
Петропавловск. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий в СКО с 22.00 для всех видов транспорта закрыт участок автодороги А-1 Астана - Петропавловск, сообщает СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол".
Закрыт участок дороги от села Келлеровка до Петропавловска.

Ситуация на дороге находится на контроле. Задействовано порядка 20 единиц спецтехники и 25 человек персонала.
 

Еще одно землетрясение недалеко от Алматы зарегистрировали сейсмологи

05.11.2022, 18:10 31451
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 5 ноября в 14.39 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 33 километрах на юг от Алматы на границе Кыргызстана и Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 7.9. Магнитуда MPV 3.6. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

Землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана

05.11.2022, 09:52 36456
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 5 ноября в 06.08 утра зарегистрировано землетрясение, сообщает some.kz.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 683 км на запад от Алматы на границе Казахстана и Узбекистана. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.9. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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