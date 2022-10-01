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На заводе в Павлодаре горели резервуары с битумом

30.09.2022, 10:20 16846
ПАВЛОДАР. 30 СЕНТЯБРЯ - В четверг, 29 сентября, на заводе в промышленной зоне Павлодара горел битум, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пожар произошел на территории ТОО "Асфальтобетон-ПВ".
 

Происходило горение битума в трех стационарных горизонтальных резервуарах для хранения битума (по 20 кубометров) на общей площади 100 квадратных метров", - рассказали в ДЧС области.

 
Жертв и пострадавших нет.
 
Пожар ликвидирован в 22.28.


В Таразе на рынке "Береке" произошел пожар.
 

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Сбившего двух школьников водителя разыскивают в Актобе

30.09.2022, 15:36 11291
Сбившего двух школьников водителя разыскивают в Актобе
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 30 СЕНТЯБРЯ - Водитель сбил двух школьников и скрылся с места ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

29 сентября примерно в 21.40 неустановленный водитель на неустановленной автомашине (со слов очевидцев ВАЗ-2121 белого цвета), двигаясь по проспекту Тауелсиздик, допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов 8 и 9 лет, которые переходили проезжую часть дороги, после чего скрылся с места ДТП. В результате ДТП школьники госпитализированы в реанимационное отделение БСМП города Актобе", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает личность водителя.
 

Всех, кто владеет информацией, просим позвонить по телефону 102. Анонимность гарантируется", - обратились к жителям города полицейские.

 

В Хромтау четверо пострадавших при пожаре находятся в тяжелом состоянии

30.09.2022, 11:05 15436
В Хромтау четверо пострадавших при пожаре находятся в тяжелом состоянии
Фото: Depositphotos
ХРОМТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - В результате пожара в частном доме в Хромтау четыре человека попали в реанимацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
30 сентября в 1.16 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Целинной города Хромтау.
 
Горел летний дом с переходом на гараж. Огнем уничтожен легковой автомобиль марки "Тойота Камри", находившийся в гараже.
 

С термическими ожогами госпитализированы 4 человека в реанимационное отделение ЦРБ, состояние всех тяжелое", - сообщили в ДЧС Актюбинской области.

 
Пожар ликвидирован в 2.15 на общей площади 120 квадратных метров.
 
Причина пожара устанавливается.
 
Силами спасатели спасен отдельно стоящий частный дом.
 
Сообщается, что спасатели вытащили из гаража бытовой газовый баллон вместимостью 50 литров.
 

Обстоятельства происшествия выясняются. Предварительно, со слов хозяина дома А.Ш., который находился в доме, пожар произошел в летнем домике. Пытаясь спасти двоих жителей, хозяйка дома и ее сын получили также ожоги, в итоге всем удалось выйти из горящего здания", - рассказали в ДЧС.

 

В Таразе на рынке "Береке" произошел пожар

30.09.2022, 09:39 17991
В Таразе на рынке "Береке" произошел пожар
Фото: ДЧС Алматы
ТАРАЗ. 30 СЕНТЯБРЯ - Сегодня утром в Таразе на рынке "Береке" произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ДЧС Жамбылской области, 30 сентября в 07.52 поступило сообщение о пожаре столовой и торговых бутиков рынка "Береке" на улице Мамбет батыра в городе Таразе.
 

На место происшествия по повышенному номеру были направлены силы и средства подразделений департамента, в количестве 56 сотрудников и 13 единиц техники. Общими усилиями огнеборцев пожар локализован в 08.30, ликвидация пожара продолжается", - проинформировали в ДЧС.

 
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 

БЦЖ вместо Манту: полиция возбудила уголовное дело по факту ошибочной вакцинации школьников

29.09.2022, 17:46 24886
БЦЖ вместо Манту: полиция возбудила уголовное дело по факту ошибочной вакцинации школьников
АКТОБЕ. 29 СЕНТЯБРЯ - Полиция Актобе возбудила уголовное дело по факту ошибочно введенной прививки первоклассникам в сельской школе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 сентября городским отделом полиции № 4 района Алматы города Актобе начато досудебное расследование по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Данное уголовное дело взято под личный контроль прокурора области Дауешова", - цитирует заместителя прокурора района Алматы города Актобе Каната Казмухамбетова телеканал "Хабар 24".


Создана специальная комиссия, которая выясняет подробности происшествия.
 
Ранее сообщалось, что Минздрав РК проводит расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе.
 
Как сообщил телеканал КТК, в одной из школ Актобе вместо пробы Манту детям ввели живую вакцину БЦЖ. Родители заметили странные изменения на месте укола и выразили обеспокоенность здоровьем своих детей. По их словам, место укола припухло и загноилось. У некоторых детей поднялась температура.
 

Рабочий "Казфосфата" погиб в Жамбылской области

29.09.2022, 14:07 27271
ТАРАЗ. 29 СЕНТЯБРЯ - Рабочий "Казфосфата" погиб при обрушении крыши фабрики в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

13 сентября около 16.20 в дежурную часть отдела полиции Сарысуского района поступило сообщение из районной больницы о том, что после обрушения плиты крыши в здании центральной обогатительной фабрики, принадлежащей ТОО "Казфосфат", с различными телесными повреждениями доставлены трое сотрудников, работавших внутри здания", - информирует Polisia.kz.

 
В результате происшествия 58-летний рабочий предприятия погиб на месте.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК Республики Казахстан (Нарушение правил охраны труда). Также инспекцией труда проводится специальная проверка. Назначены необходимые судебно-медицинские и судебно-строительные экспертизы.
 
Ранее сообщалось, что в Таразе из-за аварии в цеху "Казфосфата" два человека получили химические ожоги.
 

В Талдыкоргане двухлетний ребенок погиб под колесами иномарки

29.09.2022, 08:48 30781
В Талдыкоргане двухлетний ребенок погиб под колесами иномарки
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 29 СЕНТЯБРЯ - В Талдыкоргане двухлетнего ребенка насмерть сбил водитель Toyota Cresta, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительно установлено, что мальчик играл на проезжей части у своего дома и оказался под колесами Toyota Cresta, за рулем которой находился 38-летний мужчина. К сожалению, ребенок в ДТП погиб", - сообщает Polisia.kz.



Как сообщалось ранее, в ДТП в Акмолинской области заживо сгорели три человека.
 

В Павлодарской области пьяный водитель грузовика въехал в жилой дом

28.09.2022, 17:10 36631
ПАВЛОДАР. 28 СЕНТЯБРЯ - В поселке Щидерты Павлодарской области 27 сентября 45-летний пьяный водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с жилым домом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В результате столкновения грузовик протаранил окно жилой квартиры. К счастью, никто из жильцов не пострадал", - информирует Polisia.kz. 

 
Сообщается, что водитель с различными травмами доставлен в больницу города Экибастуза для оказания медицинской помощи. 
 
В результате освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские также установили, что транспортное средство принадлежит подрядной организации, выполняющей работы в поселке. Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. По факту неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование. Сумма причиненного ущерба жильцам устанавливается. 
 
Ранее сообщалось, что пьяный водитель грузовика переехал два легковых автомобиля в области Жетысу. 
 

В Павлодарском университете произошел пожар

28.09.2022, 16:35 31891
ПАВЛОДАР. 28 СЕНТЯБРЯ - В Павлодарском государственном университете имени Султанмахмута Торайгырова произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Pavlodarnews.kz, сообщение о возгорании в главном корпусе университета поступило 28 сентября в 14.20. 
 

Площадь возгорания составила один квадратный метр. В 14.39 возгорание ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. 

 
В пресс-службе вуза заявили, что сразу после объявления тревоги начали эвакуировать студентов и сотрудников. Послеобеденные занятия в главном корпусе отменили. 
 
На тушение выезжали шесть единиц техники и 24 специалиста службы пожаротушения. 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы загорелся магазин автозапчастей. 
 

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