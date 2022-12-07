Нашли в троллейбусе: в Алматы завершились поиски 9-летней школьницы

В городе создали рабочую группу по контролю за подачей тепла в жилые дома и на социальные объекты

Атырау. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Минувшей ночью из-за аварии котла в тепловом пункте микрорайона Нурсая в девяти многоэтажных домах отключилась подача отопления в квартиры, - Минувшей ночью из-за аварии котла в тепловом пункте микрорайона Нурсая в девяти многоэтажных домах отключилась подача отопления в квартиры, сообщает пресс-служба акимата Атырауской области.





К утру подача тепла была восстановлена. В первой половине дня в микрорайон выезжал заместитель акима области Кайрат Нуртаев. Он встретился с жильцами домов 46, 48, 54, 53, а также лично проверил отопление в нескольких квартирах.





По словам замакима, для решения проблем с подачей тепла в жилые дома микрорайона Нурсая создана рабочая группа, в которую входят представители госорганов и коммунальных предприятий. Рабочая группа занимается вопросом контроля теплоснабжения жилых домов и социальных объектов.





По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства городского акимата, на сегодня подача тепла от Атырауской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) осуществляется в полном объеме на все тепловые пункты города согласно нормативным требованиям.