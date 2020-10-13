Названы предварительные причины обрушения здания ФОКа в Алматинской области

Талдыкорган. 12 октября. Kazakhstan Today - Специалисты выяснили причину обрушения строящегося здания физкультурно-оздоровительного комплекса в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, 21 сентября, в 11.00, в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области рухнуло строящееся здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Произошло обрушение металлоконструкции во время работ по устройству мягкой кровли третьего блока (спортзала) физкультурно-оздоровительного комплекса. Площадь обрушенного блока составила 1058,4 квадратного метра. Первый и второй блоки здания не были затронуты. Жертв и пострадавших нет.

По поручению комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК на место происшествия были командированы специалисты Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры (АО "КазНИИСА").

Специалистами завершено оперативное обследование обрушившегося физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чунджа. По его результатам установлено, что авария началась в фермах по осям 9 и 10. Авария вызвана нагрузками от устраиваемой цементно-песчаной стяжки, превышающими их проектные значения. При этом монтажные узлы соединений верхнего и нижнего пояса полуферм, выполнены шестью болтами разных размеров в отклонение от проектного. При вертикальных нагрузках монтажные узлы ферм стали расходиться, что вызвало разрыв одного болта и передачу горизонтальных нагрузок от ферм на колонны и прогрессирующее обрушение конструкций блока 3. Таким образом, одной из причин аварии блока 3, можно считать допущенные отклонения от утвержденных проектных решений", - сообщили в пресс-службе КазНИИСА.

Комитетом в акимат Алматинской области направлено письмо о необходимости привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение действующего законодательства РК (подрядчик, технический и авторский надзоры).

Кроме того, в проектной документации не приведены узлы соединений с колоннами и не описан конструктив опорных стоек ферм, не приведены решения по устройству деформационных швов в уровне покрытия блока 3 в месте примыкания к блоку 2, в связи с чем, не исключены проектные ошибки. Окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны на основании результатов расчетов и лабораторных испытаний образцов, отобранных из элементов несущих конструкций блока", - говорится в сообщении.

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