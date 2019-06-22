Ночью в Алатауском районе Алматы произошел пожар в девятиэтажном доме

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Алматы. 20 июня. Kazakhstan Today - Пять человек, в том числе двух детей, спасли при пожаре в девятиэтажном доме в Алматы, передает Kazakhstan Today.

20 июня 2019 года, в 00.13, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что идет дым из квартиры на шестом этаже 9-этажного жилого дома по адресу: Алатауский район, микрорайон Зерделі, дом 1/180. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через 10 минут, сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Как выяснилось, горение происходило на балконе с переходом на кухню квартиры. В ходе разведки было установлено, что на лестничной клетке со 2-го по 9-й этаж создалось плотное задымление, в квартирах заблокированы люди.

Пожарные решили приступить к спасательным работам и эвакуации людей из квартир верхних этажей с одновременным тушением пожара.

В кратчайшие сроки из квартир 6-го и 8-го этажей было спасено пять человек, в том числе двое детей. Спасение производилось путем вывода и выноса детей на руках через задымленную зону, при этом их предварительно накрыли мокрым полотенцем и обернули одеялом.

По данным Баймухамбетовой, 45-летнюю женщину с 8-го этажа спасли, применив спасательный (кислородный) колпак.

Пожар локализован в 00.46, ликвидирован в 00.58. Площадь составила 6 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - резюмировали в ведомстве.

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