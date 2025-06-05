04.06.2025, 13:25 39071

О состоянии пострадавшей в ДТП с автобусом девочки рассказали медики

Девочка пока остается в реанимации, но уже пришла в сознание
О состоянии пострадавшей в ДТП с автобусом девочки рассказали медики
Фото: Pexels.com
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Состояние девочки, которой ампутировали обе ноги после аварии с автобусом в Астане, стабилизировалось.

По состоянию на 4 июня пострадавшие в результате ДТП 3 пациента продолжают получать стационарное лечение", - проинформировали в управлении здравоохранения столицы.


Девочка пока остается в реанимации, но уже пришла в сознание.

Ее жизни ничего не угрожает благодаря врачам. Она находится под наблюдением. Если сегодня состояние пациентки улучшится, ее переведут в обычную палату", - уточнили в ведомстве.


Рядом с девочкой находится ее мама. С ними работают психологи.

Еще одна пострадавшая, которая находилась в реанимации, переведена в отделение политравмы.

Ее состоянию и жизни ничего не угрожает", - отметили в управлении.


Третий госпитализированный пациент также продолжает получать стационарное лечение. Его состояние стабильное, без ухудшений.

Напомним, вечером 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.

Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
 

новости по теме

04.06.2025, 17:57 30001

Пятеро детей погибли в результате пожара в одном из сел на западе Казахстана   Дополнено

Пожар полностью ликвидирован
Пятеро детей погибли в результате пожара в одном из сел на западе Казахстана
Уральск. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пятеро детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Жымпиты Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Огнеборцы прибыли на место происшествия через 5 минут после поступления вызова. По прибытии в доме горели личные вещи и мебель открытым пламенем на площади 30 квадратных метров. Спасатели обнаружили пятерых детей в бессознательном состоянии. К сожалению, дети скончались в больнице. Пожар полностью ликвидирован", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что на месте работают силы и средства ДЧС ЗКО. Кроме того, к месту вызова выехали руководство ДЧС, исследовательская испытательная пожарная лаборатория, отдел дознания и психолог департамента по ЧС.

Дополнено 04.06.2025, 20.56

Аким ЗКО Нариман Турегалиев на своей странице в Facebook выразил соболезнования родителям и близким детей, погибших в Сырымском районе. И добавил, что со стороны акимата будет оказана вся необходимая помощь: организация похорон, предоставление психологической помощи, обеспечение жильем, а также другие меры социальной поддержки.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты ДЧС, департамента полиции, медицинские работники и другие профильные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - написал аким ЗКО.


Ранее в Астане произошел крупный пожар в ЖК "Семь бочек".
 
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Теги:ПожарГибельЗКОдети
04.06.2025, 08:57 54271

В Астане произошел крупный пожар в ЖК "Семь бочек"   

Тушение пожара осложнялось отсутствием подъездных путей для техники
В Астане произошел крупный пожар в ЖК "Семь бочек"
Фото: МЧС РК
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в районе Нура ночью произошло возгорание утеплителя наружной обшивки с 6-го по 16-й этаж ЖК "Семь бочек" и балкона на 14-м этаже на общей площади 250 квадратных метров, сообщили в МЧС РК.

Самостоятельно вышли на улицу около 100 жителей, силами ДЧС эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет, причина устанавливается", - проинформировали в ведомстве.




 
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Теги:ПожарМЧС
03.06.2025, 17:46 108421

На стройплощадке в Алматы упал башенный кран: есть погибший

На стройплощадке в Алматы упал башенный кран: есть погибший
Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На территории строительной площадки в городе Алматы упал башенный кран, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.

Обнаружен погибший. По вызову незамедлительно были направлены сотрудники управления промышленной безопасности и других служб взаимодействия. Информация уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - заявили в ДЧС.


Ранее башенный кран упал на стройке в Костанае.
 
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Теги:ПадениекранАлматы
03.06.2025, 16:58 111046

В Астане задержан водитель попавшего в ДТП автобуса

По факту ДТП проводится проверка
В Астане задержан водитель попавшего в ДТП автобуса
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан водитель попавшего в ДТП автобуса, сообщили в департаменте полиции Астаны.

По факту нарушения правил дорожного движения с участием маршрутного автобуса, повлекшего тяжкий вред здоровью пассажиров, возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны", - проинформировали в полиции.


По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, вчера вечером автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон. В ДТП пострадали 15 человек, в том числе дети. Одной из пострадавших ампутировали обе ноги.
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Теги:ДТПЗадержаниеАстанаводитель
03.06.2025, 15:54 113026

Детский омбудсмен в Алматы прокомментировала нанесение побоев шестилетнему ребенку в игровой комнате   Дополнено

Дело находится в прокуратуре для правовой оценки
Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в игровой комнате одного из ресторанов Алматы неизвестный мужчина несколько раз ударил мальчика.

По словам автора видео, инцидент произошел 4 мая.

Тучный мужчина, неожиданно дважды со всей силы ударил 6-летнего мальчика. Когда мама ребенка прибежала в игровую, то вместо извинений услышала ушат грязи в свой адрес, она сразу вызвала полицию, мужчина сбежал из ресторана", - говорится в посте под видео.


Уполномоченный по делам ребенка в Алматы Диана Ерлан сообщила, что дело по случаю избиения ребенка шести лет в Алматы находится в прокуратуре для правовой оценки.

Скриншот Instagram/diana.yerlan

На связи с мамой и адвокатом ребенка. Ранее сразу после случая была предложена психологическая поддержка для ребенка", - рассказала Диана Ерлан.


Дополнено 03.06.2025, 18.02

В Алматы возбуждено уголовное дело после того, как в игровой комнате одного из ресторанов города казахстанец несколько раз ударил мальчика, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.

По данному факту управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. После установления объективных обстоятельств будет принято процессуальное решение. Вместе с тем отметим, что участковый инспектор прибыл на место происшествия спустя 6 минут после поступления сигнала на пульт "102", - проинформировали в департаменте.


На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
03.06.2025, 11:07 124061

ДТП с автобусом в Астане: одной из пассажирок ампутировали обе ноги  Дополнено

Состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое
ДТП с автобусом в Астане: одной из пассажирок ампутировали обе ноги
Фото: Depositphotos
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Одной из пассажирок столкнувшегося с опорой информационного табло автобуса ампутировали обе ноги, сообщает управление общественного здравоохранения Астаны.

По его данным, бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек.

Из них госпитализированы трое. Остальные отпущены домой. Состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - рассказали в управлении.


Дополнено 03.06.2025, 14.30

В управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили, что пострадавшей, которой были ампутированы обе ноги, оказалась девочка 2017 года рождения. Всего, по их словам, из 15 пострадавших в ДТП шестеро - дети.

Напомним, вчера вечером автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.
 
03.06.2025, 09:44 127706

В Алматы автомобиль влетел в АЗС: двое пострадали

В Алматы автомобиль влетел в АЗС: двое пострадали
Фото: Depositphotos
Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на автозаправочной станции в Алатауском районе, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.

Водитель автомашины марки Lexus, следуя по проспекту Райымбека в западном направлении, при перестроении из ряда в ряд допустил столкновение с автомашиной марки Mercedes, которая следовала попутно. В результате Mercedes допустил наезд на препятствие, а именно бензоколонку автозаправочной станции. В результате данного ДТП водитель Mercedes и его пассажир с травмами были доставлены в одну из больниц города. К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полицией Алатауского района", - проинформировала официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.


Ранее четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматы.
 
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Теги:АварияАЗСАлматы
03.06.2025, 08:35 108066

В Астане автобус врезался в столб  Дополнено

Водитель попавшего в аварию автобуса имеет общий стаж более 15 лет и перед выездом прошел обязательный предрейсовый медосмотр
В Астане автобус врезался в столб
Фото: скрин из видео
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Автобус врезался в столб на проспекте Республики. Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщили в ДП Астаны.

На проспекте Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате ДТП имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.


По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства.

По предварительным данным управления здравоохранения, госпитализировано 10 человек.

Видео и фото с места происшествия опубликовано в соцсетях.


Дополнено 03.06.2025, 13.46

Аварию с автобусом прокомментировали в акимате Астаны. Там сообщили, что водитель попавшего в аварию автобуса имеет общий стаж более 15 лет на пассажирском транспорте и работает в автопарке с 2020 года.

В день происшествия он прошел обязательный предрейсовый медосмотр и был допущен к работе. Работает первый день после выходного. Автобус 2024 года, на момент выезда на линию автобус находился в технически исправном состоянии", - подчеркнули в ведомстве.


Там добавили, что всем пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь, также будет оказана материальная и другая необходимая дополнительная помощь.

Пострадавшим пассажирам в соответствии с действующим законодательством после проведения медицинской и страховой экспертизы будут произведены денежные выплаты",- заявили в акимате.


По факту возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, после аварии с места происшествия были госпитализированы 15 пассажиров. Трое остались в больнице, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной из пострадавших в результате полученных тяжелых травм были ампутированы обе ноги.
 
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Теги:ДТП

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