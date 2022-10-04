Один погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 3 ОКТЯБРЯ - В воскресенье, 2 октября, на трассе Омск - Майкапчагай произошла дорожная авария, в которой один человек погиб, пятеро госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ДТП произошло на 549-м километре автодороги Омск - Майкапчагай, в 25 километрах от села Аккулы.

40-летний водитель автомашины Renault Logan совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП 35-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и четыре пассажира (2021, 2003, 1981, 1969 годов рождения) с различными травмами госпитализированы в больницу, информирует Polisia.kz

В полиции отметили, что автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. По данному факту начато досудебное расследование.



