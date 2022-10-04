Пять человек стали жертвами ДТП в Кызылординской области.

КЫЗЫЛОРДА. 3 ОКТЯБРЯ - Пятеро погибли и четверо получили ранения в аварии на трассе в Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
3 октября на 1573/693-м километре трассы Самара - Шымкент в Кармакшинском районе Кызылординской области произошла авария с участием автобуса и легковушки.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РК", - сообщили в полиции.
В результате ДТП погибли пять человек, с различными травмами госпитализированы четыре человека. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, информирует Polisia.kz.
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