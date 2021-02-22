Одного из пропавших в Байконуре мальчиков нашли мертвым

Байконур. 21 февраля. Kazakhstan Today - Один из пропавших в Байконыре мальчиков найден мертвым, передает Kazakhstan Today.
Тело Ерхана Анаса обнаружили в реке Сырдарье, сообщили агентству Sputnik Казахстан. Участок реки, где был найден ребенок, расположен в 200 метрах от здания спорткомплекса, в котором тренировались семилетние Ерхан Анас и Нурали Оразбаев. После тренировки они не вернулись домой.
На данный момент обнаружено в воде реки Сырдарьи тело Ерхана Анаса. Поиски второго мальчика продолжаются", - сообщил изданию источник в правоохранительных органах.
Мальчики пропали 20 февраля. На их поиски были направлены силы всех правоохранительных органов РФ и РК Байконыра. Детей искали и ночью, к полиции и МЧС присоединились волонтеры, сегодня были задействованы водолазы и вертолет.
Это было необходимо, так как свидетели утверждали, что видели, как маленькие друзья пошли к реке после тренировки.
Как сообщалось ранее, по факту пропажи малолетних детей возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на особом контроле прокуратуры комплекса "Байконур".
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