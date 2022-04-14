Одного пропавшего в результате схода лавины туриста нашли живым

Спасатели извлекли из снежной массы одного пострадавшего, в сознании, предварительно - вывих плеча", - проинформировали в городском ДЧС.
Сообщается, что поиски второго пропавшего туриста продолжаются.
В поисково-спасательных работах принимает участие 31 человек, 8 единиц техники, 2 кинологических расчета, 1 вертолет и 1 дрон.
По данным ДЧС, опасность схода лавин сохраняется.
В связи с оттепелью, большой высотой снежного покрова на склонах гор и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы (в высотной зоне - выше 2500) в период 14 - 18 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин", - отметили в департаменте.
ДЧС рекомендует воздержаться от походов в горы.
Напомним, 13 апреля в 13.28 поступило сообщение о том, что в районе пика Молодежный сошла лавина. Предположительно, под лавиной остались 2 человека.