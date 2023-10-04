Офицеры Нацгвардии получили ранения в Жамбылской области: военная полиция завела дело   

Медики заверили, что скоро всех выпишут из больницы и они даже смогут вернуться в часть

Фото: polisia.kz

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Тараз. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе военная полиция завела дело из-за чрезвычайного происшествия на полигоне, где во время учений три офицера Национальной гвардии получили ранения.





В период проведения учений артиллерийские подразделения выполняли плановые стрельбы, соответственно, произошел выстрел снаряда. Сейчас следствие выясняет, возбуждено уголовное дело сотрудниками военной полиции Таразского гарнизона. Жизненно важные органы не задеты, что способствует, конечно, не дай бог, их инвалидности. Офицеры встанут в строй и продолжат службу", - цитирует телеканал КТК командира воинской части 6506 Национальной гвардии РК Марата Рахпанова.





Как отмечает телеканал, инцидент случился еще неделю назад, но известно о нем стало лишь сейчас. ЧП произошло на полигоне "Айша-Биби" под Таразом. Туда шымкентское подразделение Нацгвардии выезжало на учебные стрельбища. В какой-то момент неправильно сработало орудие, и минометный снаряд упал рядом с офицерами. Мужчины получили серьезные осколочные травмы и переломы ног.









Двое госпитализированы. Из них один с тяжелым травматическим шоком находился в реанимационном отделении сутки, потом переведен в травматологическое отделение с переломом голени. У второго тоже перелом большой берцовой, малой берцовой кости, голени справа. Состояние в данный момент пациентов удовлетворительное", - проинформировал заместитель главного врача многопрофильной больницы города Тараза Сакен Жумашев.





Сообщается, что двое мужчин уже перенесли операции, в их теле еще остаются осколки, которые выйдут сами. Третьему пострадавшему чудом удалось избежать серьезных травм.





Медики заверили, что скоро всех выпишут из больницы и они даже смогут вернуться в часть.



