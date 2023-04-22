21.04.2023, 15:01 30461
Опасные площадки: семилетний мальчик лишился пальца на горке в Уральске
Мизинец пришлось ампутировать в областной больнице
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Уральск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Семилетнему ребенку пришлось ампутировать палец после катания на горке в Уральске.
Мизинец мальчика застрял между деревянным бортом и металлическим листом горки", - сообщает портал "Мой город".
О происшествии рассказал в Instagram представитель филиала РОО "Әділдік жолы" Бауыржан Ахметжан.
По его словам, инцидент произошел 6 апреля на детской площадке на улице Монкеулы в микрорайоне Сарытау.
Мизинец пришлось ампутировать в областной больнице.
18 апреля к нам обратилась мать ребенка с заявлением, которое мы направили в прокуратуру ЗКО для возбуждения уголовного дела по статье 306 УК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека и совершены в отношении товаров, работ, предназначенных для малолетних)", - написал Ахметжан.
По его словам, площадку построили за 53,4 млн тенге, однако гарантию дали только на 2 года.
Считаем, что вина акимата Уральска в том, что они оставляют свои объекты без контроля и даже не ремонтируют их", - резюмировал Ахметжан.
Стоит отметить, что в Казахстане с детьми регулярно происходят несчастные случаи на игровых площадках. Часто причиной становится халатная установка игровых объектов. Особую опасность представляют незакрепленные футбольные ворота.
Так, в Костанае подросток попал в реанимацию с тяжелыми травмами из-за упавших на него футбольных ворот.
В начале апреля в Караганде на подростка упали футбольные ворота, из-за чего мальчик получил перелом ноги.
В июле прошлого года в Уральске 11-летнего мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице.
Спустя месяц на другой детской площадке Уральска двум детям отрезало фаланги пальцев.
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21.04.2023, 15:22 29771
Часть жителей Алматы осталась без воды из-за крупной аварии
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения временно ограничена подача воды в часть жилых массивов Жетысуского и Турксибского районов.
Также для выполнения аварийных работ будут временно перекрыты для проезда автотранспорта две полосы проезжей части проспекта Рыскулова в районе пересечения с улицей Герцена в западную сторону движения, сообщили в ГКП "Алматы су".
Временно ограничена подача воды в административные здания и домостроения, расположенные в контуре улиц: Суюнбая - Рыскулова - Шемякина - Хмельницкого, пр. Рыскулова - Парковая - Кулыншак - Баишева. Водоснабжение указанных массивов планируется возобновить до 23.00", - сообщили в компании.
В настоящее время аварийные бригады восстанавливают поврежденный магистральный водопровод диаметром 500 мм на улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 12 единиц техники.
В компании отметили, что водопровод введен в эксплуатацию в 1962 году и уровень его физического износа за более чем 60 лет функционирования достиг критического уровня.
Существующая инженерная инфраструктура города Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности)", - сообщили в компании.
Напомним, сегодня гормаслихат Алматы утвердил генеральный план развития города до 2040 года. На заседании заместитель акима Алматы Аскар Амрин пообещал, что новый генплан города обеспечит исключение хаотичности застройки и упорядочит иерархию улично-дорожной сети.
Однако еще до утверждения генплана эксперты выразили сомнение в его продуманности. В частности, в эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY независимый эксперт Елена Ерзакович заявила, что в генплане "совершенно крошечное описание вопросов водоснабжения города". Также, по ее мнению, в нем много нерешенных вопросов в отношении транспортной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в городе из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения. Особенно это ощущают жители предгорных районов.
Стоит отметить, что из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах Казахстана.
Так, в начале апреля жители Балхаша на 5 дней остались без питьевой воды из-за крупной аварии на водопроводе. Причиной порыва на трубопроводе диаметром 800 миллиметров стала лопнувшая задвижка.
20.04.2023, 19:45 43111
Массовое отравление медиков в Актау: у семи сотрудников ресторана обнаружили стафилококк
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Актау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проверки заведения, в котором 16 посетителей получили пищевое отравление, выяснилось, что у 20 сотрудников были подделаны санитарные книжки, у четверых их не было вовсе. Также у семи работников заведения был обнаружен стафилококк, сообщает "Лада".
Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Асылбек Шаров рассказал, что состояние людей, получивших отравление на ауызашар в ресторане одной из гостиниц Актау, сегодня стабильное. Они получили соответствующее лечение в больнице.
После инцидента 21 сотрудник ресторана прошел проверку, в результате анализов у семи обнаружили стафилококк. Помимо этого, в связи с выявлением поддельных медицинских книжек у 20 сотрудников и отсутствием таковых у четверых из них 24 человека отстранили от работы.
В ходе проверки комиссия выявила и ликвидировала 73 вида продукции весом 220 килограммов с истекшим сроком годности. В соответствии с частью 2 статьи 425 Кодекса "Об административных правонарушениях" за допущение грубых нарушений санитарных требований, выявленных в результате проведения внеплановых санитарно-эпидемиологических проверок и действий и повлекших причинение вреда здоровью человека, в адрес управления полиции города направлено письмо с целью выявления признаков уголовно наказуемого деяния", - рассказал Асылбек Шаров.
Напомним, 16 врачей попали в больницу после ауызашара в одном из ресторанов Актау. Специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля города начали расследование по факту массового отравления.
Ранее в Шымкенте произошло массовое отравление школьников - участников республиканской олимпиады. 15 детей были доставлены в инфекционную больницу с рвотой, диареей, болями в животе и высокой температурой.
На месте был развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер. Выяснилось, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии № 5. В столовой общежития, где питались школьники, была обнаружена кишечная палочка.
Организаторы олимпиады получили строгие выговоры за массовое отравление детей.
20.04.2023, 12:43 51286
В частном жилом доме в Кызылорде взорвался газ
Фото: ДЧС Кызылординской области
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Кызылорда. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В частном жилом доме в Кызылорде взорвался газ, есть пострадавший.
19 апреля 2023 года в 10.58 в частном жилом доме по улице Яншина в Кызылорде произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением и обрушением на площади 182 квадратных метра и с переходом огня на временное строение на площади 60 квадратных метров, расположенное на территории частного жилого дома", - сообщили в департаменте по ЧС Кызылординской области.
По данным ДЧС, до приезда спасателей с ожогами І степени был доставлен в городскую больницу гражданин Узбекистана 1984 года рождения.
На месте был создан штаб, проведена работа по организации тушения пожара. Пожар ликвидирован в 12.09. Причина пожара устанавливается", - отметили в ведомстве.
На место происшествия выезжали 25 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Кызылординской области, 4 сотрудника и 1 единица техники Центра медицины катастроф, 3 работника и 1 единица техники АО "КазТрансГаз Аймак", 3 работника и 1 единица техники АО "КРЭК", 2 сотрудника 1 единица техники управления местной полицейской службы.
Напомним, рано утром 17 апреля в одном из многоквартирных домов Жанаозена произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился подъезд, четыре человека погибли, 13 пострадали.
20.04.2023, 11:39 52396
В ДЧС опровергли утечку газа как причину взрыва в доме Жанаозена
Проводимая взрывотехническая экспертиза состоит из несколько этапов путем визуального осмотра, оценки ситуации для более глубокого и детального изучения
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Жанаозен. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области опровергли информацию о том, что утечка газа стала причиной взрыва в жилом доме Жанаозена.
19 апреля 2023 года в социальных сетях распространяется видеоматериал с места осмотра взрыва в многоквартирном жилом доме в городе Жанаозене.
Специалистами и экспертами проводится осмотр происшествия путем раскопки газовых труб с дальнейшим утечкой газа с мест раскопок. Обращаем ваше внимание, что указанные утверждения не соответствуют действительности. Проводимая взрывотехническая экспертиза состоит из несколько этапов путем визуального осмотра, оценки ситуации для более глубокого и детального изучения", - рассказали в ДЧС.
Напомним, ЧП произошло рано утром 17 апреля. Из-за взрыва газа четыре человека погибли, 13 пострадали.
Родственник погибших при взрыве в Жанаозене озвучил свою версию трагедии. Читать:
20.04.2023, 08:38 55281
В Турции ранили туриста из Казахстана
Фото: скриншот из видео КТК
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Стамбул. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец пострадал во время перестрелки в Турции.
Наш соотечественник получил огнестрельное ранение. Сейчас он находится в одной из больниц Стамбула, сообщает телеканал КТК.
ЧП случилось в провинции Чекмекёй. Двое неизвестных начали стрелять друг в друга возле многоэтажного дома.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Бегалы Талипов случайно оказался рядом. 31-летний мужчина позвонил в казахстанское консульство и сообщил о ранении. Наши дипломаты доставили пострадавшего в больницу Стамбула. Сейчас наш соотечественник ожидает операцию по извлечению пули.
В Турции Талипов находился вместе с семьей. Он привез свою двухлетнюю дочь на лечение. Родные казахстанца не пострадали.
18.04.2023, 15:42 88176
В Жанаозене 16 домов отключили от газоснабжения из-за ЧП
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Жанаозен. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за взрыва, произошедшего вчера в одном из жилых домов Жанаозена, 16 домов на 2-3 дня отключили от централизованного газоснабжения.
Эти здания расположены рядом с тем, где вчера был взрыв. В газовой службе отмечают, что отключение временное - всего на несколько дней", - сообщает Zakon.kz.
В жанаозенском городском отделе ЖКХ сообщили, что подачу газа в многоквартирные дома, которые находятся рядом с местом взрыва, отключили на 2-3 дня.
Специалисты жанаозенского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" проверяют систему газоснабжения в этом направлении. К этому газорегуляторному пункту проходит подземный газопровод, а от него к потребителям идет надземный. Мы уведомили жителей, что временно отключили газ, потому что нужно проверить систему подачи газоснабжения. Проверка займет примерно 2-3 дня, потом подачу газа возобновят", - рассказали в отделе ЖКХ акимата Жанаозена.
Напомним, вчера около 5.00 в Жанаозене произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров). В результате ЧП погибли четыре человека. Среди погибших - мужчина, две женщины и трехлетний ребенок. Пострадали более 10 человек, госпитализированы 6 человек.
Все аварийно-спасательные работы и по разбору завалов полностью завершены вчера вечером.
В настоящее время акиматом города создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.
По факту взрыва газового баллона в жилом доме Жанаозена возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает межведомственная комиссия.
По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Жанаозене стал хлопок газовоздушной смеси.
18.04.2023, 10:53 94386
В домах Риддера вновь стало холодно из-за очередной аварии на ТЭЦ
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Риддер. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная авария на теплоэлектроцентрали Риддера привела к понижению температуры в системе подачи тепла в домах горожан.
Сегодня утром жители Риддера обнаружили, что радиаторы в их квартирах совсем холодные. На улице снег, и дома тоже можно замерзнуть, сообщает Noks.kz.
Температура прямой сетевой воды с АО "Риддер ТЭЦ" сегодня составила всего 31 градус. Оказывается, на теплоцентрали опять произошла внештатная ситуация.
Сегодня ночью был аварийно отключен котел высокого давления, экстренно запущен в работу резервный котел. Температуру в теплосети будут поднимать в течение дня", - сообщил жителям заместитель акима Риддера Мурат Байжуменов.
В ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС.
В конце января текущего года аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике.
17 марта на ТЭЦ Риддера вышли из строя два котла. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги. Спустя пять дней, 22 марта, на ТЭЦ вновь произошла авария.
После нее аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.
Переговоры о передаче компании в госсобственность тоже зашли в тупик. Владелец предлагает забрать теплоэлектроцентраль вместе со всеми долгами, но это невозможно, уверяют власти.
23 марта на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров.
Генпрокуратура по результатам проверки установила на ТЭЦ свыше 240 нарушений законодательства.
17.04.2023, 21:12 87331
В Жанаозене завершили работы по разбору завалов
Фото: МЧС РК
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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Все аварийно-спасательные работы и по разбору завалов полностью завершены в 18.15, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В настоящее время акиматом города создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.
Напомним, 17 апреля около 5.00 в Жанаозене произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
В результате ЧП погибли четыре человека. Среди погибших - мужчина, две женщины и трехлетний ребенок. Пострадали более 10 человек, госпитализированы 6 человек.
По факту взрыва газового баллона в жилом доме Жанаозена возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает межведомственная комиссия.
По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Жанаозене стал хлопок газовоздушной смеси.
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