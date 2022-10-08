Отравление детей в щербактинской школе: арендатору грозит штраф 1,5 миллиона тенге

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ПАВЛОДАР. 7 ОКТЯБРЯ - С арендатором щербактинской школы, где отравились дети, расторгнут договор, ему грозит штраф в размере 1,5 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время досудебное расследование в отношении предпринимателя, арендовавшего столовую ООШ № 2, прекращено, сообщает Pavlodarnews.kz со ссылкой на региональный департамент полиции.
Полиция вернула документы санврачам для привлечения виновных к административной ответственности по статье 425 КРКоАП "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".
Наказание для арендатора школьной столовой теперь определит суд. Предпринимателю грозит штраф порядка 1,5 млн тенге.
Ему уже направлено уведомление о расторжении договора по оказанию услуг в организации питания этой школы. Дисциплинарное наказание - строгий выговор получили директор, завуч и медицинская сестра ООШ № 2", - сообщили в акимате Щербактинского района.
Ранее сообщалось, что в Щербактинском районе Павлодарской области четверо школьников попали в больницу с пищевым отравлением после похода в школьную столовую. Еще пять детей лечились амбулаторно.
Санитарные врачи нашли ряд нарушений в школьной столовой. В частности, выяснилось, что столовую некачественно дезинфицируют: внутри летают мухи, нет документов о качестве и безопасности фруктов и овощей, у повара не было допуска к работе", - сообщает Pavlodarnews.kz.