Отравление детей в щербактинской школе: арендатору грозит штраф 1,5 миллиона тенге

КОНАЕВ. 7 ОКТЯБРЯ - В дачном обществе "Жомарт" в Илийском районе мужчина 1970 года рождения и его трое сыновей, один 2009 года рождения и двое 2014 года рождения, скончались от отравления газом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тела мужа и сыновей обнаружила супруга, когда пришла с работы домой. Предварительная причина смерти - отравление газопропановой смесью.

Она рассказала, что утром 6 октября муж отвез ее на работу и вернулся домой к сыновьям.

Спасатели установили, что погибшие получили отравление от газового баллона с пропаном.

25-литровый баллон был подключен к самодельной газовой отопительной печи, которая была смонтирована кустарным путем", - сообщили в ДЧС Алматинской области.