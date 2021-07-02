Фото: ДП Алматы

АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - Патрульные полицейские рассказали о спасении отца детей, погибших в выгребной яме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На тревожный звонок отреагировали сразу два экипажа патрульной полиции. Это было ровно в восемь вечера, уточнили в пресс-службе городского департамента.

После получения вызова от оперативного дежурного, спустя минуты мы были на месте. Нам сообщили, что в уличный туалет упали несколько человек. Коробка от него уже была снята, в яму спущена лестница. Первым вниз спустился капитан полиции Мурат Какибеков. Мы крепко держали лестницу и его руку. Глубина примерно три метра, наполнена яма на уровне, предположительно, 1,5 метра. Мурату удалось схватить за руку мужчину. Вытащили его. Капитана Какибекова тут же сменил старший лейтенант полиции Мадияр Тулембаев. Он нашел годовалую девочку, вытащил. Но, к сожалению, ребенок погиб. В этот момент подоспели спасатели. Они с помощью специального снаряжения извлекли тела 66–летней женщины и 12-летнего мальчика. Тяжелая, невосполнимая утрата для семьи", - рассказал подробности командир взвода полка патрульной полиции капитан Асыл Разбек.

Спасенный мужчина, по словам полицейских, был передан сотрудникам скорой помощи и экстренно госпитализирован.

Восстановив картину трагедии, предварительно установлено, что вечером годовалая девочка, играя во дворе дома, по неосторожности упала в уличный туалет. Увидев это, на помощь прибежали ее 12-летний брат и бабушка, 1955 года рождения, которые, пытаясь вытащить малышку, сами оказались в яме. Тогда на помощь прибежал отец детей – мужчина 1980 года рождения, который, свалив коробку туалета на бок, спустился в выгребную яму, стал пытаться вытащить оттуда упавших детей и свою маму. Однако сам потерял сознание", - сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Дидар Аханов.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства