10.04.2024, 11:15 35816
Паводки в Казахстане: спасено более 96 тысяч человек
Фото: МЧС РК
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала паводкового периода спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
В пунктах временного размещения находятся 7605 человек, из них 3474 - дети. Из 2750 жилых домов и 1816 дворовых территорий отведена вода. Откачано более 8,5 млн кубических метров талой воды, проведена укладка 1,3 млн мешкотар и 1,1 млн тонн инертного материала", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
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11.04.2024, 14:05 1376
Прорывы плотин в Казахстане: в отношении строителей ведутся расследования
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу ведутся досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек, сообщил официальный представитель ведомства Алибек Абдилов на площадке СЦК.
Один из случаев хищения бюджетных средств при воздвижении плотины произошел в Алматы. Подрядная организация, которая имела договор с ГУ "Казселезащита" МЧС РК, реализовала проект по строительству селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай. Ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, по предварительным данным - свыше 775 млн тенге.
Также начато досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшего тяжкие последствия, в отношении руководителя ТОО, которое получило в доверительное управление Магаджанскую плотину в Актюбинской области. Как установлено, в 2014 году данная плотина передана в доверительное управление в частную компанию с целью ведения рыбного хозяйства. Однако ТОО ненадлежаще выполнило свои обязанности по содержанию и обслуживанию плотины", - сказал Алибек Абдилов.
5 апреля текущего года произошел прорыв Магаджанской плотины. В результате паводков эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей из сел Бескоспа, Кызылту и Табантал Алгинского района, а также жители садоводческих коллективов, расположенных вблизи рек Илек и Каргалы города Актобе.
Кроме того, в области Ұлытау начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО, которое заключило договор с госучреждением на общую сумму 485,5 млн тенге для проведения санации реки Жезды протяженностью 2 км для защиты близлежащих территорий от размыва во время весеннего паводка. Выяснилось, что подрядчиком фактически не выполняются строительно-монтажные работы по проекту на общую сумму 282,5 млн тенге. В тот же момент в отсутствие вышеуказанных работ в адрес ТОО уже перечислено 400 млн тенге согласно актам выполненных работ", - сообщил официальный представитель ведомства.
В результате подтопленными оказались 26 домов, эвакуированы 174 человека.
Досудебные расследования продолжаются. В их ходе будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, имеющих отношение к данным фактам, добавил представитель АФМ.
Напомним, прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В Алматинской области зарегистрировано уголовное дело по факту прорыва плотины Ворошиловского водохранилища.
11.04.2024, 11:33 5091
Паводки в Атбасаре: в районе объявлен режим ЧС
Фото: primeminister.kz
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Кокшетау. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Атбасарском районе Акмолинской области из-за паводков.
Как сообщает телеканал "Хабар 24", из-за перелива на защитном земляном вале талые воды затопили сразу несколько улиц города.
Жителям паводкоопасных зон необходимо покинуть жилые дома. В настоящее время в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Прошу всех жителей не поддаваться панике. В городе организованы пункты эвакуации в средних школах номер 2, 3, 5, 7, "Алим" и ДМШ, где будет организован ночлег и бесплатное питание. Пострадавшим жителям будет возмещен ущерб от паводка. Для этого создана комиссия, которая будет обследовать пострадавшие дома. Под моим руководством создан оперативный штаб по паводкам при акимате района", - заявил аким Атбасарского района Аманбек Калжанов.
Подчеркивается, что борьба с талыми водами и эвакуация населения продолжается. Сейчас на место разлива стягивается дополнительная техника.
Также 9 человек эвакуировали из села Журавлевка Акмолинской области, сообщает ДЧС региона. Отмечается, что было подтоплено 3 дома.
Между тем, этим утром карагандинские спасатели начали заблаговременную эвакуацию жителей села Бескол в Северо-Казахстанской области, проинформировали в МЧС РК.
В ведомстве заверили, что в Казахстане продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ.
В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях остаются подтопленными 3524 частных жилых дома и 502 дворовые территории. Откачано более 8,8 млн кубических метров талой воды, проведена укладка 1,4 млн мешкотар и 1,1 млн тонн инертного материала", - сообщили в министерстве.
Между тем в стране практически полностью заполнены 15 водохранилищ.
Дополнено 11.04.2024, 14.50
В Акмолинской области эвакуировали 52 жителя села Иванковка, где произошел разлив реки Жолболды. Подтопленными оказались 45 домов. Также из зоны затопления спасли около 160 животных и 520 домашних птиц, сообщили в МЧС.
Напомним, в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
11.04.2024, 10:33 7451
Около 98 тысяч человек покинули свои дома из-за паводков в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане службами гражданской защиты с начала паводков эвакуировано 97 852 человека, в том числе 32 856 детей. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В пунктах временного размещения находятся 7173 человека, в том числе 3494 ребенка. Откачано 8,8 млн кубометров талой воды, уложено более 1,4 млн мешкотар и 1,1 млн тонн инертного материала", - проинформировали в МЧС.
Ранее в Минфине сообщили, что каждой пострадавшей семье будет представлена единовременная компенсация в размере 100 МРП. Разрушенные дома будут вновь построены за счет резерва правительства. Дома, нуждающиеся в ремонте, будут восстановлены за счет средств акиматов. Оценка ущерба будет проведена акиматами, сразу как уйдет вода. По дачным домам размер компенсации составит до 100 МРП.
10.04.2024, 20:17 24851
Паводки в Казахстане: в ряде областей пик прошел
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева рассказала о состоянии гидротехнических сооружений и водохранилищ для пропуска паводковых вод и их сбора к данному часу.
В Костанайской области пик паводка прошел. Приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. На сегодня в них собрано 489 млн кубометров воды. Они будут использованы на сельскохозяйственные нужды.
Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%. Пик половодья по Сергеевскому водохранилищу еще не прошел, обстановка остается стабильно напряженной.
В Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены в среднем на 68%. Ожидается вторая волна половодья по реке Жайык.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение трех крупных водохранилищ составляет 84,6%. Увеличивается приточность воды к Бухтарминскому и Шульбинскому водохранилищам за счет боковых притоков. Половодье ожидается на этой неделе.
Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме.
В Актюбинской области два крупных водохранилища наполнены на 98%. Половодье завершилось. Паводковая ситуация стабилизировалась. За время половодья в водохранилищах собрано более 218 млн кубометров воды. В дальнейшем их используют на сельскохозяйственные нужды.
Четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошел. За время половодья в водохранилищах было собрано более 192 млн кубометров воды. Эта вода будет использована для сельскохозяйственных нужд.
Напомним, из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Казахстане с начала паводкового периода спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей.
10.04.2024, 20:13 25581
Жители Алматы ощутили землетрясение
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Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 10 апреля в 19.56 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 484 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. По данным сейсмологов, это афтершок.
Энергетический класс землетрясения 13.6. Магнитуда MPV 6.0. Глубина 10 км.
Жители Алматы ощутили подземные толчки в 2 балла. В Кегенском и Райымбекском районах - 3 балла.
09.04.2024, 19:55 58371
Пик паводков пройден - ДЧС Костанайской области
Фото: ДЧС Костанайской области
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Костанай. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ДЧС Костанайской области заявили о прохождении пика паводков в регионе. Специалисты и государственные органы в Костанайской области продолжают проводить необходимые противопаводковые мероприятия для защиты населения и предотвращения бедствий в результате наводнений.
На данный момент подтопленным остается 161 частный дом в Костанайском, Карасуском районах и Костанае. На Карамтомарском водохранилище уменьшен сброс воды до 2200 кубометров в секунду. Уровень воды в реке Тобол уменьшился примерно на 40 сантиметров.
Особое внимание уделяется населенным пунктам вдоль рек Тобол и Тюнтюгур. Все еще остаются закрытыми два пути к областному центру, движение осуществляется через центральный мост.
В городских, районных акиматах организован прием заявлений о возмещении материального ущерба, причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного характера. Работают комиссии по оценке размера вреда, причиненного имуществу.
09.04.2024, 12:15 71696
В Алматы задержали подозреваемого в убийстве на детской площадке
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полицейские задержали подозреваемого в убийстве на детской площадке, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По предварительной версии, преступление было совершено на почве совместного распития спиртных напитков", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что другие обстоятельства устанавливаются.
Ранее в Сети появились кадры с места происшествия.
В прошлом году пьяный костанаец напал на свою жену с ножом. Также в центре Уральска неизвестный нанес ножевое ранение мужчине. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице. По подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний парень.
09.04.2024, 10:37 75661
Из-за паводков в Казахстане эвакуировали более 86 тысяч человек
Фото: МЧС
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала паводков спасено и эвакуировано более 86 тысяч человек, из них 29 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Привлеченными воздушными судами спасено 2823 человека, из них 865 детей. В пунктах временного размещения находятся 8472 человека, из них 4055 детей. В безопасное место отогнано свыше 81 тысячи сельскохозяйственных животных. На телефоны горячей линии поступило 1130 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим", - отметили в МЧС.
По данным ведомства, в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 3365 частных жилых домов и 348 дворовых территорий. Откачано 8 млн кубометров талой воды, проведена укладка 1,2 тыс. мешкотар и 1 тыс. тонн инертного материала. Из 2165 жилых домов и 1753 дворовых территорий отведена вода.
В целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реках Талкарка, Жабай, Жыланды, Ишим, Колутон, Саркырама Акмолинской области, реке Акканбурлык вблизи села Чистополье района имени Мусрепова Северо-Казахстанской области.
На контроле находится 141 перелив автодорог, 99 размывов автодорог, из них 8 мостов и 91 дорожное полотно. На контроле 65 населенных пунктов без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов", - сообщили в МЧС.
В Актюбинской области в Уилском районе наблюдается спад уровня воды на реке Уил. В связи с увеличением притока талой воды в Каргалинском водохранилище и поднятием уровня воды на реке Каргала с садоводческих коллективов Актобе продолжились работы по эвакуации населения, эвакуировано 216 человек, из них 106 детей.
В Атырауской области в Жылыойском районе наблюдается спад уровня воды на реке Жем. Для увеличения пропускной способности течения воды в сторону Каспийского моря произведен подрыв дельты реки Жем. В Жылыойском районе было эвакуировано всего 9536 человек. В Кульсары подтопленными остаются 2810 жилых домов и пять зданий различного назначения, в эвакуационных пунктах находятся 33 641 человек.
В Акмолинской области продолжаются работы по отводу талой воды с подтопленных территорий в городе Косши, Жаркаинском, Есильском, Целиноградском, Шортандинском, Аккольском, Астараханском, Атбасарском и районе Биржан сал. Из-за интенсивного снеготаяния и повышения уровня воды на реках Есиль и Кызыл Су в селах Знаменка, Ленинское, Садовое Есильского района произошло подтопление 34 дворовых территорий и 14 частных жилых домов, эвакуировано 142 человека. Из-за угрозы подтопления и повышения уровня воды на реке Жабай в город Атбасар эвакуировано 77 человек, из них 21 ребенок.
В Костанайская область из населенных пунктов Буденовка, Алешинка и Введенка Мендыкаринского района заблаговременно эвакуировано 118 человек, из них 43 детей. В связи с повышением уровня воды на реке Тобол продолжаются берегоукрепительные работы в Костанае и Мендыкаринском районе.
В Северо-Казахстанской области продолжаются работы по отводу талой воды с подтопленных территорий в Петропавловске, Есильском, Кызылжарском, Жамбылском и районе Шал акына. В связи с поднятием уровня воды на реке Есиль заблаговременно эвакуировано 98 человек, из них 22 детей в селах Бирлик, Петровка Есильского района, селах Городецкое, Коноваловка, Каратал района Шал акына.
В Западно-Казахстанской области продолжились берегоукрепительные работы на реке Урал, с садоводческих обществ заблаговременно эвакуировано 22 человека, из них 6 детей.
В пострадавшие регионы доставлено 133 635 килограммов гуманитарной помощи", - отметили в МЧС.
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