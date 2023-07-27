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Площадь пожара в резервате "Ертiс Орманы" увеличилась до 850 гектаров Дополнено
Фото: МЧС РК
Павлодар. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В резервате "Ертiс Орманы" в Павлодарской области продолжается тушение лесного пожара. Его площадь увеличилась до 850 гектаров, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
С докладом о текущей ситуации на месте пожара выступил заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Алексей Советов.
По информации МЧС, наиболее сильное горение происходит в 98-м квартале. Горят Степное и Бауртальское лесничества в Щербактинском районе.
На месте происшествия находится министр по ЧС Сырым Шарипханов и аким области. Глава ведомства совершил облет территории.
Облет показал, что ориентировочная площадь пожара составляет 850 га.
На месте работают более 100 единиц техники и свыше 300 человек, а также 5 вертолетов. За сутки совершено 22 сброса - 66 кубометров воды. Работы по тушению огня продолжаются в круглосуточном режиме", - сообщил Алексей Советов.
В тушении пожара также задействованы силы и средства ДЧС города Астаны, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.
Дополнено, 16.07.2023, 16.46
По информации лесхоза, пожар в Щербактинском районе на территории ГУ ГЛПР "Ертіс орманы", на предварительной площади 850 га, локализован сегодня в 14.14, сообщает пресс-служба МЧС.
Ранее сообщалось, что огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 350 гектаров в Абайской области.
Дополнено, 16.07.2023, 19.45
В Павлодарской области на месте пожара продолжаются сбросы воды на дымоточки. Авиацией МЧС, Минобороны и Казлесоохраны осуществлено 48 сбросов воды общим объемом 144 тонны.
О ситуации в Абайской и Павлодарской областях Казахстана рассказал начальник дежурной части Центра управления в кризисных ситуациях Эльдор Раимбеков.
По его словам, в данное время пожар тушат 450 человек личного состава и 108 единиц спецтехники, а также 6 вертолетов.
В Абайской области остаются два очага пожара: один находится в 75 км от Семея. Там горит сухая растительность на площади 3 тыс. гектаров в горной местности. Угрозы населенным пунктам нет. Для тушения огня привлечены 115 человек и 18 единиц техники", - рассказал Раимбеков.
Он также подчеркнул, что оба пожара находятся на личном контроле министра по ЧС.