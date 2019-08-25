По факту взрывов в Арыси задержаны командир воинской части и его заместитель

23 августа 2019 года Военно-следственным управлением Следственного департамента МВД по уголовному делу по факту взрыва на арсенале в Арыси задержаны командир воинской части и его заместитель - начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов", - сообщили в пресс-службе МВД РК.
Задержанные подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса РК "Нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами" и "Халатность, повлекшая тяжкие последствия".
Судом Арысского района Туркестанской области в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца. Досудебное расследование по уголовному делу продолжается", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд. После проихошедшего начата проверка объектов хранения боеприпасов Вооруженных сил Казахстана во всех регионах страны.
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