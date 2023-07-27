Подчиненный украл 14 млн тенге через ЭЦП акима

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Актобе. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Темирском районе Актюбинской области главного специалиста акимата Аксайского сельского округа уличили в мошенничестве на 14 миллионов тенге.





Оказалось, что в силу своей должности он обладал правом второй подписи, а еще у него была электронно-цифровая подпись акима сельского округа. С апреля 2020 по декабрь 2022 года он воровал бюджетные деньги с помощью ЭЦП акима, нанес ущерб государству на 14 с лишним миллионов тенге", - цитирует текст обвинительного акта региональное издание "Диапазон".





Из общей украденной суммы 3 миллиона предназначались на выплату командировочных расходов и зарплат сотрудникам сельского акимата. Еще часть бюджетных миллионов он заработал на заключении незаконных договоров с товариществом и ИП.





Суд Темирского района приговорил мошенника к 4 годам лишения свободы в колонии средней безопасности и обязал вернуть ворованные миллионы государству.





Напомним, экс-руководителя управления здравоохранения Акмолинской области осудили за пособничество в мошенничестве в особо крупном размере.





Ранее сообщалось, что в Акмолинской области бухгалтеры детсада и школы похитили 83 млн тенге.





В начале июля в Дубае задержали находящуюся в международном розыске экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарову. Ее подозревают в хищении в особо крупном размере. Систематическое хищение бюджетных средств выявлено в шести районах Абайской области. Руководители районных школ начисляли зарплату "мертвым душам".



