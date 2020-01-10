Подросток получил ожоги во время запуска фейерверков в Караганде

Как сообщила мама пострадавшего Любовь Цветкова, ее сын получил ожоги лица и роговицы в новогоднюю ночь, когда семья запускала фейерверки.
Взрывая фейерверк, мы соблюдали все меры безопасности. Воткнули трубку в снег, отошли на безопасное расстояние, муж поджигал. Однако, после того как фейерверк стал взрываться, трубка наклонилась, и два последних заряда отлетели в железный забор, а от забора в моего сына", - рассказала женщина порталу ekaraganda.kz.
Родители отвезли мальчика в травмпункт, а оттуда в центр травматологии имени Макажанова. Мальчика осмотрели и отправили домой на амбулаторное лечение.
Ранее сообщлось, что житель Актобе попал в реанимацию в новогоднюю ночь после того, как в его руке взорвалась петарда.
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