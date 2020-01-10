Подросток получил ожоги во время запуска фейерверков в Караганде

Караганда. 9 января. Kazakhstan Today - В новогоднюю ночь в Караганде от фейерверка пострадал 13-летний мальчик, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила мама пострадавшего Любовь Цветкова, ее сын получил ожоги лица и роговицы в новогоднюю ночь, когда семья запускала фейерверки.

Взрывая фейерверк, мы соблюдали все меры безопасности. Воткнули трубку в снег, отошли на безопасное расстояние, муж поджигал. Однако, после того как фейерверк стал взрываться, трубка наклонилась, и два последних заряда отлетели в железный забор, а от забора в моего сына", - рассказала женщина порталу ekaraganda.kz .

Родители отвезли мальчика в травмпункт, а оттуда в центр травматологии имени Макажанова. Мальчика осмотрели и отправили домой на амбулаторное лечение.

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