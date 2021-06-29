Поезд сбил мужчину: пострадавший был в наушниках

Фото из открытых источников

УРАЛЬСК. 28 ИЮНЯ -28 июня в 10.00 поезд №57 сообщением Нур-Султан - Орал, двигавшийся со скоростью 63-64 километра в час, принял экстренное торможение на перегоне Жилаево - Уральск из-за наезда на человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пострадавший был в наушниках и переходил через железнодорожные пути в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе нацкомпании.

Данный факт квалифицируется как несчастный случай по вине пострадавшего. Поезд №57 относится к частной компании ТОО "Сарыарка Компани". Вины работников АО "НК "КТЖ" в случившемся нет.

Напомним , утром 28 июня пассажирский поезд сбил 25-летнего мужчину. Пострадавший был доставлен в Городскую многопрофильную больницу. У мужчины была открытая черепно-мозговая травма, политравмы. Его сразу же взяли на операцию, во время которой он скончался от травм, несовместимых с жизнью.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства