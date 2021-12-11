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Полиция проводит расследование по факту распространения недостоверной информации о кредитной амнистии

10.12.2021, 16:22 61750
Полиция проводит расследование по факту распространения недостоверной информации о кредитной амнистии
АЛМАТЫ. 10 ДЕКАБРЯ - Полиция города Алматы проводит расследование по факту распространения недостоверной информации о кредитной амнистии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, из Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка поступило заявление по факту распространения среди населения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов.
 

В настоящее время Следственным управлением ДП города по факту распространения заведомо ложных сведений начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 274 УК РК. Виновные лица за содеянное понесут уголовную ответственность", - сообщили в ведомстве.

 
Вместе с тем, полиция Алматы призывает граждан не доверять фейковым сообщениям и руководствоваться лишь официальной информацией.
 
Напомним, что вчера десятки алматинцев собрались возле здания Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в микрорайоне Коктем-3, требуя кредитной амнистии. Собравшиеся граждане сообщили, что они получили рассылку о том, что им могут списать кредиты.
 

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В Уральске четырехлетний ребенок выпал из окна

09.12.2021, 20:51 189892
УРАЛЬСК. 9 ДЕКАБРЯ - Инцидент произошел 9 декабря в двухэтажном многоквартирном доме по улице Кекильбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Четырехлетний ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна второго этажа, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Врачи диагностировали у мальчика ушиб височной области справа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и госпитализировали его в областную детскую многопрофильную больницу.
 
30 октября в Шымкенте пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.
 
27 октября в Рудном девочка упала с балкона пятого этажа.
 
20 октября в Атырау ребенок погиб, выпав из окна шестого этажа.
 
17 октября в Актау маленькая девочка забралась на подоконник девятого этажа и просила о помощи.
 

В Актау сгорел пассажирский автобус

09.12.2021, 20:45 195454
В Актау сгорел пассажирский автобус
Фото: Lada
АКТАУ. 9 ДЕКАБРЯ -9 декабря в 17.31 автобус марки ПАЗ-320530 загорелся на проезжей части, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прибытии пожарного подразделения пассажиры в салоне автобуса отсутствовали. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается, сообщает "Лада".
 
По информации ДЧС региона, ликвидировать пожар удалось в 17.43.
 
 

В Мангистауской области на трассе из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля

09.12.2021, 18:46 210628
В Мангистауской области на трассе из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля
Фото: скрин с видео
АКТАУ. 9 ДЕКАБРЯ - ДТП произошло 8 декабря. В 23.10 на номер 102 поступил вызов о том, что на трассе Шетпе - Сай-Отес опрокинулись два автомобиля марки "Газель", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На место выехала рота патрульной полиции. Пострадавших нет. Полицейские помогли поднять автомобили трактором, сообщает "Лада".
 
Полицейские просят водителей без особой надобности не садиться за руль.
 
Напомним, 8 декабря, с 96-го по 101-й километры трассы Жетыбай - Шетпе образовалась большая помеха движению из-за пыльной бури.
 
Уже второй день на территории области пыльная буря и сильный ветер. Спасатели дали несколько рекомендаций о том, как вести себя во время бури.
 
 

Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы

09.12.2021, 11:58 180523
Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Сегодня утром в Алматы автобус, следуя по улице Момышулы, совершил смертельный наезд на женщину на пешеходном переходе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации департамента полиции Алматы, трагедия произошла сегодня в 6.10.
 

Водитель, гражданин Т., управляя автобусом марки Saz HC 40, следуя по улице Б. Момышулы в южном направлении, напротив дома 65 допустил наезд на пешехода - гражданку М. 1961 года рождения. Предположительно, она переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу в западном направлении. В результате ДТП пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК.

Напомним, в Актобе на пешеходном переходе внедорожник насмерть сбил 15-летнего подростка. По словам родных погибшего, за рулем был сын депутата областного маслихата.
 

В Петропавловске два пешехода попали под колеса автобуса

08.12.2021, 19:26 293653
В Петропавловске два пешехода попали под колеса автобуса
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 ДЕКАБРЯ - Авария произошла вечером 3 декабря на пересечении улиц Пушкина и Букетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате ДТП водитель маршрутного автобуса совершил наезд на пешеходов, сообщает Polisia.kz
 
Два человека пострадали. 18-летний горожанин госпитализирован в областную больницу. 
 
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). 
 
В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 
30 ноября в Уральске выпавший из фуры груз повредил пассажирский автобус и "Газель".
 
16 ноября водитель легковушки скончался при столкновении с автобусом в Карагандинской области.
 
12 ноября в Усть-Каменогорске полицейский за рулем автомобиля Lexus врезался в автобус.
 

Жительница Уральска повесилась в сауне

08.12.2021, 18:53 289873
Жительница Уральска повесилась в сауне
Фото: Мой ГОРОД
УРАЛЬСК. 8 ДЕКАБРЯ - 6 декабря в одной из саун Уральска обнаружили совершившую суицид женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По имеющейся информации, погибшая - 44-летняя хозяйка сауны. По словам соседей, женщина была доброжелательной и никаких ссор и конфликтов между ними не было, сообщает портала "Мой ГОРОД".
 

Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила в результате повешения. По факту суицида начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Остальные подробности и причины совершения суицида в интересах следствия и в рамках статьи 201 УПК РК не разглашаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

 
7 декабря в Алматы молодая женщина 1995 года рождения наглоталась таблеток и спрыгнула с 5 этажа.
 
2 декабря в Кызылорде заключенный покончил с собой в колонии. Он состоял на профилактическом учете психологической службы учреждения.
 
В Атырау беременная женщина пыталась совершить суицид и спрыгнула с моста. Из воды пострадавшую вытащили полицейские. 
 

В Усть-Каменогорске отчим избил мальчика

08.12.2021, 15:18 269623
В Усть-Каменогорске отчим избил мальчика
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 ДЕКАБРЯ - В Усть-Каменогорске пьяный отчим избил пасынка, пока матери не было дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

6 декабря в больницу доставлен семилетний мальчик с диагнозом "ушиб мягких тканей лица и сотрясение головного мозга". Как выяснили полицейские, ребенка избил 42-летний сожитель его матери", - сообщает AltayNews

 
В ходе разбирательств выяснилось, что пара воспитывает четырех несовершеннолетних детей, но официально в браке не состоит. 
 

6 декабря женщина ушла на работу, а ее сожитель остался дома с детьми. Вернувшись поздно домой, женщина увидела телесные повреждения у сына и сразу же сообщила участковому инспектору полиции, который незамедлительно попросил ее вызвать скорую помощь и отвезти мальчика в больницу. Как рассказала мать, ее муж в алкогольном опьянении ударил руками по лицу ребенка, который ослушался его. В результате малыш получил ушибы и сотрясение", - сообщили в управлении полиции Усть-Каменогорска. 

 
В настоящее время в отношении садиста вынесено защитное предписание, а также составлен административный протокол, который направлен в суд для принятия решения. 


 

Работа тепломагистрали после аварии восстановлена в Алматы

08.12.2021, 11:11 140779
Работа тепломагистрали после аварии восстановлена в Алматы
Фото: www.inform.kz
АЛМАТЫ. 8 ДЕКАБРЯ - Последствия порыва тепломагистрали на участке, проходящем через пересечение проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова, ликвидированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Восстановление сегмента трубопровода диаметра 1000 мм после аварии, произошедшей 7 декабря, завершено. Тепломагистраль после испытания вновь введена в строй и работает в заданном режиме. Для открытия дорожного движения место порыва в течение суток закрыли поверх грунта специальными плитами до восстановления асфальтного покрытия", - сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".


 
В ведомстве также проинформировали, что 7 декабря с 18.30 частично было открыто движение для автотранспорта по проспекту Рыскулова в западном направлении (северная сторона). Полностью движение автотранспорта было восстановлено к 9.00 8 декабря.
 

В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по телефону: +7 727 3780665", - добавили в пресс-службе.


Напомним, во вторник 7 декабря в связи с прорывом теплотрассы возле развязки на Рыскулова - Жансугурова, в послеобеденное время, примерно в 15.00- 16.00, дороги в Алматы буквально встали. Если в пробках машины хоть немного, но двигаются, то в тот момент движение в городе будто было приостановлено полностью, пишет "Экспресс К".

Пробки в Алматы достигли 7-балльного значения.

Это же одна из основных артерий города. Там движение перекрыли, все пошло цепной реакцией по всему Алматы. Все логично. Тут вопросы к коммунальщикам, почему они закончат работы только к 22.00 вечера? А как домой добираться людям после работы? Чувствую, сегодня вечером на дорогах будет "весело", - цитирует издание одного из водителей города.


Согласно картам, пробки действительно наблюдались по всей территории Алматы. 

Напомним, в результате мощного прорыва теплотрассы в Алматы частично было закрыто движение по проспекту Рыскулова.
 

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