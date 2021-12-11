Полиция проводит расследование по факту распространения недостоверной информации о кредитной амнистии

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АКТАУ. 9 ДЕКАБРЯ - ДТП произошло 8 декабря. В 23.10 на номер 102 поступил вызов о том, что на трассе Шетпе - Сай-Отес опрокинулись два автомобиля марки "Газель", передает KAZAKHSTAN TODAY.

На место выехала рота патрульной полиции. Пострадавших нет. Полицейские помогли поднять автомобили трактором, сообщает " Лада ".

Полицейские просят водителей без особой надобности не садиться за руль.

Напомним, 8 декабря, с 96-го по 101-й километры трассы Жетыбай - Шетпе образовалась большая помеха движению из-за пыльной бури.

Уже второй день на территории области пыльная буря и сильный ветер. Спасатели дали несколько рекомендаций о том, как вести себя во время бури.