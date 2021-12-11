Полиция проводит расследование по факту распространения недостоверной информации о кредитной амнистии

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, из Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка поступило заявление по факту распространения среди населения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов.
В настоящее время Следственным управлением ДП города по факту распространения заведомо ложных сведений начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 274 УК РК. Виновные лица за содеянное понесут уголовную ответственность", - сообщили в ведомстве.
Вместе с тем, полиция Алматы призывает граждан не доверять фейковым сообщениям и руководствоваться лишь официальной информацией.
Напомним, что вчера десятки алматинцев собрались возле здания Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в микрорайоне Коктем-3, требуя кредитной амнистии. Собравшиеся граждане сообщили, что они получили рассылку о том, что им могут списать кредиты.