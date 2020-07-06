Полиция устанавливает распространителей ролика-фейка о телах в мешках в провизорах Актау

В ролике видно, что на полу в каком-то здании лежат чёрные мешки, в которых, как можно понять из видео, находятся трупы погибших от вируса людей. В Управлении здравоохранения Мангистауской области заявляют, что это фейк и что ролик передан полиции для расследования", - сообщает Tumba.kz.
Информация опубликована на официальном аккаунте freedom_kz2020 под заголовком "Это уже не шутки". Отмечается, что под видео указано, что это происходит в Актау.
Данная информация не соответствует действительности, о чем управление здравоохранения Мангистауской области заявляет официально. Данное видео не было снято ни в одном из провизорных стационаров области", - комментируют в ведомстве.
Отмечается, что данный ролик передан в департамент полиции Мангистауской области для установления личности распространителей ложной информации.
Также в ведомстве напомнили, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области, полиция будет активно пресекать распространение ложной информации, касающийся карантина, ситуации с коронавирусом. Авторов и распространителей лжеинформации будут привлекать к ответственности.
Ранее главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов опроверг распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о чипировании пассажиров поездов.
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