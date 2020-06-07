Главный санврач на транспорте опроверг информацию о чипировании пассажиров поездов

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов опроверг распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о чипировании пассажиров поездов, передает Kazakhstan Today.

По словам главного санврача на транспорте, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация, заполняя анкету на железнодорожных сообщениях, пассажиры дают свое согласие на проведение чипирования против коронавирусной инфекции (COVID-19) является недостоверной.

Он пояснил, что целью проведения анкетирования является незамедлительное проведение противоэпидемических мероприятий в отношении контактных лиц, в случаях регистрации коронавирусной инфекции среди пассажиров железнодорожного транспорта.

Отметим, что анкетирование проводится проводниками в пути следования пассажирского поезда согласно постановлению главного государственного санитарного врача на транспорте от 14 апреля 2020 года №9 "О санитарно-карантинном контроле при возобновлении регулярных внутренних железнодорожных сообщений в Республике Казахстан".

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