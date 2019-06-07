Последствия сильного ливня устраняют в Алматы

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - В Алматы устраняют последствия ливня, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском департаменте по ЧС, за полтора часа в Алматы выпало 15 миллиметров осадков при месячной норме 56 миллиметров. В результате сильного ливня образовалось 11 локальных подтоплений. В частности, подтоплено две улицы, семь дворовых территорий и два подвальных помещения.

Над ликвидацией последствий подтоплений работают порядка 10 человек, 4 единицы техники и 3 мотопомпы. На 5 участках угроза подтоплений снята, на оставшихся 6 участках работы продолжаются.

Дежурной службой 112 были обработаны более 100 звонков от горожан, по всем сообщениям были направлены сотрудники РОЧС и районных акиматов с дальнейшим привлечением водооткачивающей техники и людей при необходимости", - уточнили в пресс-службе ДЧС.





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