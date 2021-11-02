АКТАУ. 1 НОЯБРЯ - Потасовка между молодыми людьми в Актау закончилась поножовщиной, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел в ночь на 31 октября в доме №26 в 12 микрорайоне. По словам очевидцев события, примерно в 03.30 в подъезде многоэтажки между молодыми людьми произошла потасовка. В ходе выяснения отношений один из участников перепалки ножом пырнул своего оппонента в грудь. Потерпевшего увезли в больницу, пишет Lada.kz

Данный факт прокомментировали в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

По информации медиков, пострадал молодой человек 1991 года рождения, который получил проникающее ранение грудной клетки. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В 04.20 пострадавшему была сделана операция, его перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ.

В настоящее время состояние оценивается как стабильно тяжелое. Пациент переведен в кардиоцентр. У него диагностировано повреждение плечевой артерии.

В департаменте полиции сообщили, что по данному факту задержан молодой человек. Проводится досудебное расследование.



