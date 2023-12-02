01.12.2023, 20:05 20156
Пожар в хостеле Алматы: арендатор задержан
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпрокуроры приступили к расследованию уголовного дела по факту пожара в Almaty Hostel, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Досудебное расследование ведется по статье 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов.
В целях выяснения причин и условий возникновения пожара осуществлен первичный осмотр места происшествия, назначены экспертизы и проводятся иные следственно-оперативные мероприятия", - сообщили в ведомстве.
По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А.
В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к функционированию хостела. Уголовное дело находится на контроле генерального прокурора", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью.
Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия. По факту зарегистрировано уголовное дело. По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан.
Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону.
Позже стало известно, что семьям погибших казахстанцев выделят по миллиону тенге.
новости по теме
30.11.2023, 20:12 55226
Спецкомиссия приступила к расследованию причин пожара в алматинском хостеле
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МЧС генерал-майор Сырым Шарипханов осмотрел место пожара, произошедшего в центре Алматы.
Сырым Шарипханов сообщил, что создана специальная комиссия по расследованию основных причин и обстоятельств пожара. В состав комиссии вошли представители МЧС, здравоохранения, правоохранительных органов, акимата города и других заинтересованных подразделений. Виновные в происшествии будут привлечены к ответственности.
Также хотелось бы отметить, что студенты, которые размещались в хостеле, не заявляли о том, что нуждались в жилье, и не информировали учебное заведение и акимат, что они нуждаются в жилье и будут размещаться в хостеле. То есть о существовании хостела ни акимат, ни другие органы, в том числе и ДЧС, не имели информации. Также хотелось бы отметить, что ДЧС и другие государственные органы не имеют права проводить проверочные мероприятия субъектов малого бизнеса", - добавил Шарипханов.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel по улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия.
По факту зарегистрировано уголовное дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
Полиция установила личности владельцев сгоревшего хостела, в котором при пожаре погибли 13 человек.
30.11.2023, 17:26 59551
Пожар в алматинском хостеле: семьям погибших казахстанцев выделят по миллиону тенге
Семьям погибших иностранных граждан будет оказана помощь с транспортировкой тел до мест погребения
Рассказать друзьям
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Родственники погибших при пожаре в алматинском хостеле граждан Казахстана получат материальную помощь в размере одного миллиона тенге, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
По поручению главы города Ерболата Досаева будет выделена финансовая помощь в размере одного миллиона те семьям погибших при пожаре. Также, как было озвучено ранее, по поручению акима Алматы акиматом будет оказано содействие в транспортировке тел погибших до указанных родственникам мест, в том числе в другие регионы страны. Кроме того, будет оказано полное содействие в организации похорон на территории города Алматы, включая погребальный процесс", - сообщил аким Алмалинского района Айдар Жакибаев.
Подчеркивается, что семьям погибших иностранных граждан будет оказана помощь с транспортировкой тел до мест погребения.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel по улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия.
По факту зарегистрировано уголовное дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
30.11.2023, 16:04 62211
Башенный кран упал на стройке в Костанае, погиб крановщик
Расследование ведется по статье УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее гибель человека"
Фото: t.me/NashaGazetaKst
Рассказать друзьям
Костанай. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае на строительной площадке упал башенный кран, 49-летний крановщик погиб на месте, сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
В полиции уточнили, что трагедия произошла сегодня в 12.50.
На строящемся объекте по улице Шаяхметова произошло падение крана. В кабине находился 49-летний крановщик, который скончался на месте от полученных травм", - сказано в сообщении полиции.
На видео, заснятом очевидцами на месте происшествия, видно, что упавший кран смял припаркованный автомобиль.
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее гибель человека", добавили в полиции.
Напомним, в октябре четверо рабочих сорвались с высоты на столичной стройке. Двое погибли.
Кроме того, в Астане на автомобиль упала многотонная металлическая конструкция со стройки LRT.
30.11.2023, 13:11 66871
Хостел был размещен в жилом доме незаконно - акимат Алматы
Фото: скриншот из видео
Рассказать друзьям
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Хостел, при пожаре в котором погибли 13 человек, был размещен в здании незаконно, с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности, сообщили в акимате Алматы.
Собственником здания является ТОО "КУСА Халык". Арендатор - ТОО "ALA Hostel", договор аренды от 21.09.2023 года. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания магазина. Данный объект переоборудован под хостел полтора месяца назад. Площадь хостела составляет 457 кв. м", - сообщили в акимате.
Там напомнили, что по закону "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" при переоборудовании помещений необходимо получение разрешительных документов.
Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы исходные разрешительные документы на переоборудование не выдавались. При изменении функционального назначения с магазина на хостел необходимо выполнение санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности", - подчеркнули в ведомстве.
При этом размещение хостелов в подвальных и цокольных этажах запрещено.
Хостел размещен незаконно, с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности", - сообщили в акимате.
По последним данным ведомства, 49 из 56 эвакуированных постояльцев размещены в трех локациях, оставшиеся 7 человек отказались от размещения.
Все обеспечены бесплатным проживанием, питанием. На месте работают медицинские работники, оказывают поддержку психологи, представители акимата района и уполномоченная по правам ребенка", - говорится в сообщении.
В связи с пожаром в хостеле в департаменте по ЧС работает телефон горячей линии: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью.
Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия. По факту зарегистрировано уголовное дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
30.11.2023, 11:37 70366
Пожар в хостеле Алматы: установлены личности погибших
Фото: скриншот из видео
Рассказать друзьям
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Личности погибших в результате возгорания в хостеле установлены, сообщили в департаменте полиции города Алматы.
Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в департаменте полиции.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составил 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью.
По состоянию на 11.30 30 ноября акиматом Алматы в трех локациях были размещены 49 из 56 эвакуированных постояльцев, оставшиеся 7 человек отказались от размещения. Все обеспечены бесплатным проживанием, питанием. На месте работают медицинские работники, оказывают поддержку психологи, представители акимата района и уполномоченная по правам ребенка", - сообщили в городском акимате.
В департаменте по ЧС работает телефон горячей линии: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84.
Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия. По факту пожара в хостеле Алматы зарегистрировано уголовное дело.
30.11.2023, 11:06 71381
Пожар в хостеле Алматы: заведено уголовное дело
Фото: Скрин с видео
Рассказать друзьям
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту пожара в хостеле Алматы зарегистрировано уголовное дело, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Для проведения расследования причин пожара в Алматы направлена оперативная группа МЧС во главе с министром генерал-майором Сырымом Шарипхановым.
По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. Данный объект переоборудован под хостел полтора месяца назад. По факту пожара ДЧС г. Алматы зарегистрировано уголовное дело по статье 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности)", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. По информации акимата, среди проживавших в хостеле были граждане Пакистана и других стран. Личности погибших устанавливаются.
Аким города Ерболат Досаев сообщил журналистам, что, по предварительной информации, среди погибших при пожаре один гражданин Узбекистана, один - гражданин Республики Саха (РФ), остальные - казахстанцы. Информация уточняется. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия.
30.11.2023, 08:10 76911
В ходе тушения крупного пожара в хостеле в Алматы обнаружены тела 13 человек
Фото: ДЧС Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из хостелов в Алматы произошел крупный пожар. На месте происшествия пожарные обнаружили тела 13 человек.
30 ноября в 05.33 поступило сообщение о пожаре по улице Ади Шарипова в Алматы. Первое пожарное подразделение прибыло к месту за 7 минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где 1-й этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел. Общая площадь пожара предварительно составляет 30 квадратных метров. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 06.22. В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно погибли от отравления угарным газом", - проинформировали в ДЧС Алматы.
По данным ведомства, в хостеле, предварительно, находились 72 человека, самоэвакуировались 59 человек.
На месте пожара задействовано 46 человек и 13 единиц техники ДЧС Алматы.
Причина пожара и гибели устанавливаются. Информация будет дополняться по мере поступления", - отметили в ДЧС.
Дополнено 30.11.2023, 08.47
По данным акимата Алматы, с места пожара эвакуировано 59 человек, из которых трое к 08.40 доставлены в больницу скорой неотложной медицинской помощи.
56 человек в настоящее время временно размещены в здании близлежащей школы. Предоставлено горячее питание, в полном объеме оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В течение часа будет обеспечено размещение в гостиницах района", - сообщили в акимате.
29.11.2023, 19:10 77866
Массовое отравление детей в Карагандинской области: результаты экспертиз еще не готовы
Возможности судмедэкспертизы лучше, поэтому все биологические материалы были переданы
Рассказать друзьям
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 29 ноября, в ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, когда будут известны результаты расследования и общественность узнает, от чего погибли двое детей в ходе массового отравления в центре оказания специальных соцуслуг для детей в Карагандинской области.
Мы им поставили свой диагноз - токсическое отравление. Дальше занималась судебно-медицинская экспертиза, которая относится к Минюсту. Пострадавшие дети выздоровели, мы их вернули в центр, реабилитацию они прошли", - рассказала Ажар Гиният.
По словам министра, лаборатория выявила только те препараты, которые эти дети принимали, - психотропные препараты по своему диагнозу.
Глава Минздрава добавила, что возможности судмедэкспертизы лучше, поэтому все биологические материалы были переданы.
Результаты еще не дали", - сказала министр.
Ранее сообщалось о массовом отравлении в спеццентре Карагандинской области.
Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, проводят проверку. В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация о причине произошедшего инцидента.
Читаемое
02.12.2023, 09:11Нарколаборатория на дому: полиция изъяла 55 кг мефедрона в Алматинской области 02.12.2023, 12:0811486Более 2,6 тысячи организаций образования попали в "рисковую" зону в Казахстане 02.12.2023, 09:3411251"Черных" старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области 02.12.2023, 12:428151Зарубежным авиакомпаниям сняли ограничения на полеты в крупные города Казахстана 02.12.2023, 14:035306Перспективные совместные проекты обсудил Токаев с министром инвестиций ОАЭ 26.11.2023, 17:50276871В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге 26.11.2023, 17:19248706Умеренная магнитная буря наблюдается на Земле в воскресенье 26.11.2023, 09:25239966В Алмалинском районе Алматы часть потребителей осталась без энергоснабжения 27.11.2023, 14:11231451Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны" 27.11.2023, 14:41230101Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 02.11.2023, 21:17338316В Актау перенесли сроки возобновления водоснабжения 03.11.2023, 08:52329246На заправках Шымкента возник дефицит сжиженного газа 02.11.2023, 12:30321151ЧП на шахте Костенко: депутат потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии 03.11.2023, 18:20313726Товарооборот между Казахстаном и Турцией составил 3,9 млрд долларов 03.11.2023, 15:45310316Астане присвоен статус финансового центра тюркского мира
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?