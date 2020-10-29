Пожарные тушили возгорания сухостоя в пяти районах Алматы

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки, пожарные расчеты алматинского гарнизона 17 выезжали по тревоге, из них - 13 выездов на сообщения обеспокоенных жителей о загорания сухой травы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДЧС города, боролись с огнем в 5 районах мегаполиса: в Алатауском, Ауэзовском, Жетысуском, Турксибском, особенно напряженная ситуация возникла на склонах гор Медеуского района.

27 октября в 18.52 поступило сообщение о загорании сухостоя в Медеуском районе, по улице Иштван Коныра, около дома 161, в эту минуту пожарные расчеты проезжали рядом, возвращаясь после очередного вызова. В ходе разведки выяснилось, что горит сухостой на склоне горы. Огнем охвачено уже 3 гектара, создалась угроза перехода огня на частный жилой сектор с северной стороны, до частных домов оставалось 50 метров. Несмотря на то, что подъезду техники препятствовали крутые подъемы, пожарные поднялись вверх по склону пешком. В 20.09 угроза частному сектору была снята, возгорание ликвидировано.

Не прошло и часа после ликвидации, как в 21.50 на пульт 101 стали поступать сообщения о загорании сухой травы выше Кенсай-2, около садоводческого общества "Родники". Поднявшись по крутым склонам, пожарные обнаружили загорание в один гектар. В 22.27 при помощи хлопушек и ранцевых огнетушителей "Ермак" пламя удалось сбить.

В 20.00 по улице Баймагамбетова, около дома 85 в микрорайоне Жасканат Турксибского района, горел сухостой на площади 700 квадратных метров. До жилых строений оставалось всего 10 метров. Распространению огня способствовал ветер. До прибытия пожарных подразделений на помощь к жителям подоспел войсковой наряд Национальной гвардии РК. Прибывшие пожарные расчеты при помощи хлопушек, ранцевых огнетушителей "Ермак" подачей стволов пожарных автоцистерн справились огнем за полчаса.

В Алатауском районе на сообщения жителей, пожарная охрана выезжала 6 раз, в двух случаях жители микрорайона Зердели не раз жаловались диспетчерам 101, что траву поджигают дети и пожары происходят по причине детской шалости.

ДЧС Алматы напоминает жителям города, а также гостям южной столицы, поджигатели травы и виновные лица пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий и уголовную ответственность согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан.

В сентябре в Атырауской области горел камыш и сухостой на площади 284 гектара.

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