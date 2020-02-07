При жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан Казахстана

"5 февраля 2020 года в 18.00 по местному времени при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан РК. Они доставлены в клинику "Фатих Султан Мехмет", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Генконсульство взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи нашим соотечественникам.
Напомним: в среду самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Три человека погибли при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, 179 получили ранения. Всего на борту находились 183 человека.
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