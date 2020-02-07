Стамбул. 6 февраля. Kazakhstan Today - При жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан Казахстана, сообщили в Генеральном консульстве Казахстана в Стамбуле, передает Kazakhstan Today.

"5 февраля 2020 года в 18.00 по местному времени при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан РК. Они доставлены в клинику "Фатих Султан Мехмет", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи нашим соотечественникам.

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