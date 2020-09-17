Пропавший в Жамбылской области 7-летний мальчик найден живым

Тараз. 16 сентября. Kazakhstan Today - В Жамбылской области пропавший накануне 7-летний Рысбай Ерик найден живым, передает Kazakhstan Today.

Ребёнок был обнаружен силами сотрудников полиции и неравнодушных местных жителей в селе Кокжилек, в камышах, где он и переночевал в минувшие сутки. Это стало итогом масштабной работы полиции и неравнодушных горожан", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В ведомстве отметили, что масштабными розыскными мероприятиями руководил начальник департамента полиции генерал-майор полиции Жанат Сулейменов. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в поиске ребенка.

Напомним, накануне днем семилетний мальчик выехал из дома в селе Кушаман верхом на лошади и пропал . К поискам ребенка подключились более 400 человек, в том числе сотрудники полиции, акимата, департамента по чрезвычайным ситуациям, волонтеры, а также вертолет ДЧС и самолет "АН-2" одного из местных лесхозов.

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